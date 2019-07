Interrumpuda la circulació de l'AVE Barcelona-Madrid

El servei d'Alta Velocitat (AVE) entre Barcelona, Girona i Figueres ha quedat interromput des de les 07.40 hores d'aquest divendres a causa d'una incidència.









L'avaria, a la infraestructura entre Sants i Bifurcació Mollet (Barcelona), també provoca retards en els serveis de l'AVE entre Barcelona i Madrid, ha informat Renfe aquest mateix divendres en un comunicat.





Els tècnics d'Adif treballen el matí d'aquest divendres a la resolució de la incidència i, per minimitzar l'afectació, els viatgers amb origen o destinació Figueres s'estan derivant als serveis regionals, així com els clients de trens internacionals, que s'encaminen a aquests trens fins a Girona, on continuaran el seu desplaçament fins a França.