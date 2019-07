El Tribunal de Comptes eleva la quantitat que Artur Mas ha de tornar per la consulta il·legal del 9N

El Tribunal de Comptes ha acordat aquest divendres 26 de juliol elevar 41.831, 95 euros la condemna imposada a l'expresident de la Generalitat Artur Mas ja nou antics membres del seu Govern per organitzar la consulta independentista del 9 de novembre de 2014, per la qual finalment han tornar 4.988.620,11 euros.









L'òrgan fiscalitzador ha augmentat la quantitat en què estima que va costar celebrar la consulta sobiranista després d'estimar el recurs d'apel·lació formulat per la Fiscalia i les associacions demandants i rebutjar íntegrament els arguments dels condemnats al novembre de 2018.





La Sala de Justícia del Tribunal Constitucional no només confirma la sentència anterior, sinó que constata que ha quedat provat que la compra de 7.000 ordinadors pel exGovern dirigit per Artur Mas estava destinada a la finalitat anticonstitucional de celebrar una consulta sense suport pressupostari constitucionalment admissible per tal finalitat.





Així, en comptes dels 4.946.788,16 euros als quals se'ls va condemnar a retornar de forma conjunta i solidària a Mas, les exconsellers Irene Rigau, Francesc Homs, Joana Ortega i sis membres del seu govern, el Tribunal de Comptes entén que la xifra definitiva és de 4.988.620,11 euros.