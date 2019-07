A presó provisional el detingut per matar la seva dona a Terrassa

El Jutjat de violència sobre la dona 1 de Terrassa ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut per presumptament matar amb arma blanca la seva dona dimecres passat en un habitatge al passeig del Vapor Gran.













Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el magistrat ha acordat una ordre d'allunyament sobre els dos fills menors de la parella, i manté la causa oberta per un delicte d'homicidi.





L'acusat, que ha estat vist pel metge forense, s'ha acollit al seu dret a no declarar al jutjat, tot i que dimecres, poc després de cometre el crim, es va lliurar a la comissaria de la Policia Nacional i va confessar el crim.





Existeixen "indicis racionals de criminalitat i la participació en concepte d'autor del investigat" de la diligència de l'aixecament del cadàver, inspecció ocular, empremtes i vestigis evidents.





El detingut presumptament va matar la seva dona cap a les 9.30 hores de dimecres en una habitació de l'habitatge comú, "produint un gran nombre de ferides a la víctima, provocades per arma blanca, dos ganivets i unes tisores".





El jutge ha acordat la presó davant del risc de fuga per la gravetat de les penes que suposa el delicte comès, a més que s'observa risc de reiteració delictiva o actuacions contra béns jurídics de persones de l'entorn de la víctima; no hi havia antecedents judicials de violència entre la parella.