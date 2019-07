Medalla de plata per a la selecció espanyola de waterpolo femení

La selecció espanyola femenina de waterpolo no ha pogut aconseguir la medalla d'or al Mundial disputat a Gwangju després de perdre aquest divendres contra la vigent campiona, Estats Units, per 11 gols a 6.













El quadre de Miki Oca s'ha hagut de conformar amb el subcampionat mundial, com fa dos anys, després d'una trobada on li ha faltat tenir l'encert ofensiu que ha mostrat durant tot el torneig.





Espanya va aguantar els dos primers quarts gràcies al seu bon treball defensiu, però en el tercer va veure escapar totes les seves possibilitats, amb un demolidor parcial de 4-0 de les d'Adam Krikorian, que van aconseguir el seu sisè títol mundial; va ser el tercer or consecutiu, alguna cosa no aconseguit per cap altra selecció fins ara, ni tan sols a nivell masculí.





Davant la debilitat en atac de les espanyoles, les actuals campiones olímpiques i mundials, el combinat nord-americà, no han perdonat i han castigat a les d'Oca sobretot en el tercer període.





D'aquesta manera, els Estats Units assoleixen el seu sisè títol mundial, la seva tercer de forma consecutiva, alçant-se en el més alt ja que ningú ha aconseguit mai aquesta gesta.