Izquierda Unida demana a Podem arribar a un acord programàtic amb el PSOE per evitar eleccions

Izquierda Unida va llançar un comunicat en el qual es decanta per que el Grup Parlamentari d'Unides Podem arribi a un acord amb el PSOE al voltant d'unes bases programàtiques fonamentades en l'Acord dels pressupostos generals de l'Estat de 2019, encara que no sigui possible una coalició, amb l'objectiu d ' "evitar una nova repetició electoral".









La formació que lidera Alberto Garzón i que està dins de la candidatura d'Unides Podem, es decanta per donar suport a un acord de govern amb el PSOE fins i tot en el suposat cas que no hi hagi un acord per conformar un govern de coalició entre les dues formacions .





"En aquests moments convulsos" han de prevaler com a única guia "la defensa dels interessos de les famílies treballadores", assenyala IU al comunicat en qüestió. A més, també afirma que "davant l'oportunisme dels partits que defensen els interessos d'una minoria privilegiada, apostem per una esquerra ferma, coherent i solvent a l'hora de defensar la classe treballadora i els sectors populars".





El partit segueix apostant per "el diàleg, la negociació i l'acord" al voltant de les propostes programàtiques que des Podem treballen amb col·lectius en lluita, moviments socials i sindicats, i postil·len que encara s'està a temps de "posar el seny que es li exigeix a l'esquerra "davant contextos de crisi i amenaça reaccionària.





"En aquest afany continuem invertint els nostres recursos, les nostres energies i les nostres esperances: la ciutadania progressista no ens perdonaria el contrari", matisen.





LA REPETICIÓ ELECTORAL "NOMÉS BENEFICIA A LES DRETES"





En el comunicat recorden a més que amb la investidura fallida s'obre l'escenari d'una repetició electoral que "només beneficiaria les dretes", i incideix que encara s'està a temps d'evitar aquest "risc innecessari i inassumible per una ciutadania que no necessita més crispació, sinó propostes".





En aquest sentit, assenyalen que si finalment es va a eleccions al novembre, Sánchez posarà en risc la possibilitat de recuperar els drets perduts durant l'última dècada i "brindarà una segona oportunitat a les dretes per fer en el conjunt del país el que ja estan fent en algunes comunitats ".