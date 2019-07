La figura de l'avi en l'entorn familiar guanya importància entre els espanyols

El 66% de les persones creu que la figura de l'avi és cada vegada més important per a les famílies, segons ha conclòs un estudi desenvolupat per IMOP Insights i BERBES amb l'objectiu d'analitzar el paper dels avis en el nucli familiar.









En aquest sentit, són aquelles persones d'entre 35 i 44 anys els que consideren que el paper dels avis s'ha tornat més important (78,4%), mentre que pel que fa als joves d'entre 14 i 24 anys aquest percentatge disminueix fins al 47,2 per cent.





En el marc de la celebració del Dia dels Avis, que té lloc el 26 de juliol, l'enquesta ha destacat que un 46,7 per cent dels espanyols considera excel·lent la relació amb el seu antecessor, un 26,9 per cent la qualifica com a bona i un 0,3 per cent dolenta.





D'altra banda, el 40 per cent dels enquestats ha assenyalat que el que més valoren dels seus avis és la relació d'afecte que existia entre tots dos, mentre que el 23 per cent ha posat en relleu la saviesa, experiència i consells que els han pogut transmetre. Aquests percentatges gairebé no varien en funció del sexe, llar o territori, però, pel que fa a l'edat dels joves valoren en segona posició el suport de la gent gran.





Aquesta enquesta s'ha desenvolupat mitjançant entrevista telefònica a individus majors de 14 anys residents a la península o les Illes Balears o Canàries. En total s'han comptabilitzat 713 entrevistes, que s'han dut a terme en tres etapes basades en el municipi, la llar i les característiques d'edat i sexe de cada persona.