La manca de personal es converteix en un greu problema a l'hospital Moisès Broggi i al de Martorell

El problema de personal als hospitals comarcals de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha convertit en una realitat, sobretot en el Moisès Broggi i a l'Hospital de Martorell, ja que diversos dels seus treballadors se'n van a hospitals de la ciutat en rebre millors ofertes i , en general, millors condicions.





La delegada d'UGT de l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, Gemma Agut, ha denunciat que hi ha una manca de personal preocupant amb una ràtio d'entre 12 i 14 pacients per metge especialista i tan sols un infermer en cirurgia per 28 i fins i tot 30 pacients .













Això sense comptar amb la situació que es viu a urgències i que fins i tot ha arribat al Parlament de Catalunya aquest 25 de juliol de la mà del PSC en què ha denunciat la situació d'estancament que viu l'hospital de Sant Joan Despí.





A més, lamenta, que molts suplents que portaven temps treballant en el centre se'n van perquè no veuen una possibilitat d'aconseguir que els facin fixos i en hospitals de Barcelona els ofereixen un contracte fix d'un any amb una ràtio de pacients molt més baixos.





La delegada d'UGT al Moisès Broggi recorda que aquest hospital va néixer per donar suport a l'Hospital de Bellvitge abans que es construís el nou Hospital de Can Rigal l'Hospitalet de Llobregat que porta un retard d'anys i des de llavors el volum de pacients no ha deixat de créixer, atenent a pacients de la part nord d'aquesta ciutat, Esplugues i 11 municipis més de la zona. "Vam néixer per descongestionar Bellvitge i ara som nosaltres els que estem colpsados".





D'altra banda, des de la secció sindical de CCOO l'hospital Moisès Broggi, Esmeralda Guisado ha afirmat per a aquest diari que aquest passat divendres va haver una reunió d'urgència en la qual es va tractar el tema de les absències de personal a l'hospital.





Segons Guisado hi ha "una greu dificultat per trobar personal", a causa que les seves taules salarials són més baixes que en hospitals com Bellvitge o el Clínic on, a més, reben millors ofertes tant econòmiques com horàries.





A la reunió es va parlar de canviar l'horari de les jornades intensives i reduir l'actual esquema, que són dotze hores seguides un cap de setmana al mes i canviar-ho a set hores cada tres setmanes, així es potencien més les rotacions.





Així mateix, Guisado explica que la direcció del centre és conscient del problema i que durant el mes de setembre es tornarà a parlar per prendre una decisió definitiva per abastar el problema.





L'HOSPITAL DE MARTORELL TAMBÉ ACUSA LES BAIXES





L'Hospital de Martorell també pateix baixes que dificulten el funcionament del centre, ja que durant cinc mesos han estat sense otorinolaringologos i han estat un any per trobar un dermatòleg, així com també han estat diverses setmanes amb tan sols un digestòleg.





Durant el mes de maig, set metges de medicina interna van decidir anar-se'n, sumant-se a la totalitat de 10 professionals que han abandonat el centre.