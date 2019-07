Susana Díaz prescindirà de Mario Jiménez com a portaveu del PSOE

La Comissió Executiva Regional del PSOE d'Andalusia abordarà aquest dilluns una reestructuració del Grup Parlamentari Socialista, contemplant-se la sortida de Mario Jímenez de la Portavocía.









L'òrgan presidit per Susana Díaz es reunirà aquest dilluns i, probablement, segons fonts socialistes, es produirà la sortida de Jiménez, a més d'altres permutes.





Fins dilluns que ve no hi haurà una decisió definitiva oficial, és a dir, que no es coneixerà el seu substitut fins llavors i el nou portaveu entraria el mes de setembre.





Jiménez va aterrar al Parlament andalús a l'any 2000 encapçalant la llista socialista per Huelva i ostenta el càrrec de portaveu del Grup des de 2013. Així mateix, va ser vicesecretari general del PSOE andalús. Durant aquests anys, Jiménez ha estat una de les persones del cercle de màxima confiança de Díaz.