Les factures per regularitzar segueixen sent un problema per 1.503 ajuntaments

Els ajuntaments encara tenen 870 milions pendents per regularitzar, sumats als 44 de les diputacions i cabildos. Una xifra elevada que tenen com a tasca pendent d'aplicar al pressupost, amb dades al tancament del primer trimestre de l'any.









Tal com assenyala El Confidencial, les dades reflejan que encara hi ha alguns ajuntaments que viuen una situació complicada, malgrat que la majoria estan en superàvit.





Després de la liquidació de 2018 havia 1503 municipis amb factures emmagatzemades al compte 413. Aquest compte va ser creada pel Ministeri d'Hisenda en 2012 perquè les corporacions locals introduïssin les seves factures pendents d'aplicar al pressupost.





Aquest tipus de factures, que l'ajuntament no ha pogut pagar, es posen en aquest compte perquè les pagui el mecanisme de pagament a proveïdors de l'Estat. Després de molts anys de recuperació encara sorprèn que hi hagi aquesta gran quantitat de municipis que no puguin solucionar els seus problemes econòmics i pagar els béns i serveis que adquireixen.





En tres anys la quantitat s'ha reduït en 1.000 milions d'euros, ja que en 2016 el valor a pagar era de 1.800 milions d'euros. En 2019, tot i la millora, encara hi ha 1.503 municipis que tenen factures pendents.





PARLA, JEREZ DE LA FRONTERA I JAÉN TENEN LES MAJORS DEUTES





La AIReF, situa Parla costat de Jerez de la Frontera i Jaén com els tres grans ajuntaments la situació és "crítica". Si és el cas, el període mitjà de pagament a proveïdors ascendeix a 323 dies (Jaén és el més alt, amb 541 dies) i si no és superior és gràcies al compte 413.





El deute de Parla equival al 988% dels seus ingressos anuals corrents. El segon amb més factures pendents de pagament és Madrid, amb 116.500.000 pendents d'aplicació al pressupost. Jerez de la Frontera és el tercer ajuntament amb més factures pendents de regularitzar en el seu pressupost, amb 49,6 milions d'euros.