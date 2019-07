Fer-se un bany d'aigua calenta abans d'anar a dormir pot millorar el son

Investigadors de l'Escola d'Enginyeria Cockrell, a la Universitat de Texas (Estats Units) han comprovat mitjançant protocols de revisió sistemàtica de milers d'estudis que donar-se un bany una o dues hores abans d'anar a dormir en aigua calenta entre 40 i 42 graus pot millorar significativament el seu somni.













"Quan examinem tots els estudis coneguts, notem disparitats significatives pel que fa als enfocaments i troballes -comenta Shahab Haghayegh, del Departament d'Enginyeria Biomèdica i autor principal de l'article-.





L'única manera de determinar amb precisió si el somni es pot millorar de fet és combinar totes les dades passats veure'ls a través d'una nova lent ".





En col·laboració amb el Centre de Ciències de la Salut de la Universitat de Texas (UT) i la Universitat del Sud de Califòrnia, els investigadors d'UT van revisar 5.322 estudis. Van extreure la informació pertinent de publicacions que complien amb els criteris predefinits d'inclusió i exclusió per explorar els efectes de l'escalfament corporal passiu a força d'aigua en una sèrie d'afeccions relacionades amb el son: latència d'inici del son (el temps que porta completar la transició des de la vigília total dormir), temps total de son, eficiència de la son (la quantitat de temps que passem adormits en relació amb la quantitat total de temps que passem al llit destinats a dormir), i la qualitat subjectiva del son.





Després es van utilitzar eines metanalíticas per avaluar la consistència entre els estudis rellevants i mostrar que una temperatura òptima d'entre 104 i 109 graus Fahrenheit va millorar la qualitat general del son. Quan es programa 1-2 hores abans d'anar a dormir, també pot accelerar la velocitat de quedar-se dormit una mitjana de 10 minuts.





Gran part de la ciència per donar suport als vincles entre l'escalfament corporal a base d'aigua i la millora de la son ja està ben establerta. Per exemple, s'entén que tant el somni com la temperatura central del nostre cos estan regulats per un rellotge circadià ubicat dins de l'hipotàlem del cervell que impulsa els patrons de 24 hores de molts processos biològics, inclosos el somni i la vigília.





La temperatura corporal, que està involucrada en la regulació del cicle de son / vigília, mostra un cicle circadià, que és més alt al final de la tarda / hora en la nit que durant el son, quan és el més baix. El cicle circadià d'una persona mitjana es caracteritza per una reducció en la temperatura corporal central al voltant d'una hora abans del temps de son habitual, caient al seu nivell més baix entre l'interval mitjà i posterior del son nocturn. Llavors comença a elevar-se, actuant com una mena de senyal de despertador de despertador biològic. El cicle de temperatura condueix al cicle de son i és un factor essencial per aconseguir un inici ràpid del son i un somni d'alta eficiència.





Els investigadors van trobar que el moment òptim per banyar-se per refredar la temperatura corporal central per tal de millorar la qualitat del son és aproximadament 90 minuts abans d'anar-se'n al llit.





Els banys i dutxes calentes estimulen el sistema termoregulador del cos, causant un augment marcat en la circulació de la sang des del nucli intern del cos cap als llocs perifèrics de les mans i els peus, el que resulta en una eliminació eficient de la calor corporal i una disminució de la temperatura corporal.





Per tant, si els banys es prenen en el moment biològic correcte, 1 o 2 hores abans d'anar a dormir, ajudaran al procés circadià natural i augmentaran les possibilitats de no només quedar-se adormits ràpidament, sinó també d'experimentar una millor qualitat de son.