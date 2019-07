Mor l'actor de 'Aquí no hay quien viva' Eduardo Gómez als 68 anys

L'actor Eduardo Gómez, conegut pels seus personatges en sèries de televisió com 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina', ha mort a Madrid als 68 anys d'edat.









Alberto Caballero, un dels creadors de 'La que se avecina', ha informat de la seva mort a través del seu compte de Twitter.





"Se'ns ha anat aquest ésser meravellós, metrosexual, pensador i ment freda. Bon viatge, Edu, i gràcies per tants anys de rialles i de bon rotllo. Ets història de la comèdia. Adéu, lleó", ha escrit.





Eduardo Gómez va desenvolupar la seva carrera principalment a la televisió. Va començar com a actor a finals de la dècada dels 90 amb una breu intervenció en la sèrie 'Ai, Senyor, Senyor!'.





La fama li va arribar amb el seu treball a 'Aquí no hi ha qui visqui', sèrie emesa per Antena 3 entre 2003 i 2006, i per la qual va rebre el premi de la Unió d'Actors com a millor actor secundari en televisió en 2004.





Posteriorment va participar en la sèrie 'La que se avecina' i en 2015 es va incorporar a la sèrie 'Gym Tony'.