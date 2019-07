El PSOE i el Govern en funcions, oberts per vacances

Sense acord, no hi ha vacaciones. Aquesta sembla que ha estat la consigna que Pedro Sánchez ha transmès als seus companys de partit i de Govern, encara que aquest estigui en funcions.









Després de la fallida sessió d'investidura del candidat socialista , el Govern en funcions ha decidit mantenir la seva activitat. El líder del PSOE ha transmès als seus ministres que cada setmana tindran reunions, a excepció del pont del 15 d'agost. L'activitat no es va a detenir per no perjudicar l'economia espanyola per la falta d'acord. Així mateix, la intenció és evitar donar una sensació d'inactivitat per una vegada fracassat el nomenament de Pedro Sánchez com a president del Govern.





La mateixa vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, va ser l'encarregada de transmetre-ho el passat divendres 26 de juliol a la roda de premsa després del Consell de Ministres: "L'agost és absolutament hàbil per a aquest Govern".





La voluntat és donar sensació d'inactivitat, tractar d'evitar a la ciutadania que la falta d'acord no suposarà mesos de bloqueig a l'hora de presa de decisions. Una estratègia que també pot servir-los en cas que es produeixi una nova convocatòria electoral.





El que no pot evitar Sánchez és que l'Administració es vagi de vacances i també és sabut que en aquest període de transició, a l'espera de conformar el nou Executiu, no hi ha possibilitat d'aprovar noves lleis, ni fer nomenaments (com el del nou director del CNI), i menys encara aprovar uns pressupostos. Tot i això, la voluntat, és donar sensació que s'està treballant.





Però si el Govern en funcions no se'n va de vacances, tampoc ho van a fer al PSOE. El seu primer secretari, Pedro Sánchez, ha transmès aquesta voluntat a tot la cúpula de Ferraz. Donar la sensació que s'està treballant per arribar a un acord que faci possible convocar una nova sessió d'investidura que, aquesta vegada, sí arribi a bon port.





Els socialistes té poc menys de dos mesos per arribar a un acord. Ells mateixos han dit que el comptador s'ha posat a zero i que es torna "al punt inicial". Les relacions amb Podem s'han complicat encara més i Sánchez sembla estar mirant a la seva dreta per poder aconseguir el suport de Ciutadans i fins i tot la complicitat del PP de Pablo Casado.