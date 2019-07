Els errors d'una filial del Banc Sabadell segueixen preocupant al Regne Unit

La Financial Conduct Authority (FCA), organisme regulador del sector financer al Regne Unit, segueix investigant les fallades de la filial del Banc Sabadell TSB, que en 2018, a causa d'una fallada en les seves sitemas informàtics, va deixar diversos comptes dels seus clients obertes, fet que va fer que en alguns casos es produïssin sostraccions de diners.









Un any després, aquesta polèmica es recorda al Regne Unit. L'última prova d'això és que aquest 24 de juliol, en una comissió sobre els errors informàtics en el sector financer i bancari, el representant de la FCA i diversos diputats tornessin a recordar el que ha passat amb la filial del Banc Sabadell.





Va ser el directiu de l'autoritat britànica Alison Barker que com a resposta a la diputada laborista Rushanara Ali sobre la seva preocupació per l'excessiu temps que passa davant que succeeix un atac informàtic i aquest se li comunica al client, que li va respondre que si s'estava referint a el que ha passat amb la filial del Banc Sabadell, la Financial Conduct Authority seguia amb la investigació per resoldre què havia passat.





Baker va posar xifres a l'afectació de la decisió informàtic de TBS. L'autoritat britànica ha assegurat que el 2018 van rebre 204.000 queixes per aquest problema però que, afortunadament, van poder resoldre el 90% dels casos. Però han confirmat que en aquest cas s'han afanyat a garantir la reparació dels afectats.





A més de Baker, entre les intervencions al parlament britànic, va destacar especialment la del diputat laborista John Mann que va recordar que veu escenaris i comportaments propicis que poden desencadenar un pànic massiu que porti al col·lapse del sector financer del Regne Unit, i va posar com a exemple el succeït amb TBS en 2018.





Per la seva banda, el conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, ha assegurat, en la presentació de resultats del primer semestre de l'any, que TSB està experimentant un "creixement vertiginós" que el portarà a col·locar-se en nivells premigración a finals d'aquest any .