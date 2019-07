Operació contra el 'top manta' al centre de Barcelona

Agents de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària s'han desplegat el matí d'aquest dilluns en diversos punts del centre de Barcelona per realitzar un operatiu contra la venda ambulant de 'top manta'.









Fonts dels cossos policials i municipals afirmen que es tracta d'un dispositiu conjunt de saturació per evitar que els venedors s'instal·lin en els punts habituals.





Els agents estan desplegats en zones de gran afluència turística com el passeig Joan de Borbó, la plaça Pau Vila, passeig Colom, Portal de la Pau, la Rambla, plaça Catalunya i Passeig de Gràcia.





Aquest dispositiu policial contra la venda ambulant no autoritzada dóna continuïtat, segons la Urbana, a altres dispositius desplegats en els últims mesos en els principals punts on es produeix aquest fenomen, com a plaça Catalunya i el Portal de la Pau.





Els efectius policials estan en les zones on acostumen a col·locar-se desenes de venedors de top manta que venen mercaderies com bosses, sabatilles, ulleres de sol, mocadors i roba esportiva, entre altres productes.





A les 12.30 hores, el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, atendrà els mitjans per fer balanç d'aquest dispositiu contra la venda ambulant davant l'Oficina de Recepció de Denúncies del passeig Joan de Borbó.