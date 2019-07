Albert Rivera col·loca a Lorena Roldán com a portaveu d'una Executiva purgada de crítics

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha decidit que la nova líder del partit a Catalunya, Lorena Roldán , serà la nova portaveu de l'executiva nacional en substitució de Inés Acostades i ha anunciat l'entrada de 22 nous membres, com Edmundo Bal i Ángel Garrido, i la sortida de crítics com Fernando Maura.



Així ho ha comunicat Rivera als membres del Consell General de Cs, reunits aquest dilluns 29 de juliol a Madrid. Concretament, ha indicat que s'incorporen a l'Executiva dels diputats Edmundo Bal i Sara Jiménez, el conseller d'Educació i Esport de la Junta d'Andalusia, Javier Imbroda, i el portaveu de Cs a les Corts d'Aragó, Daniel Pérez.



Així mateix, formaran part del Comitè Executiu el diputat Joan Mesquida, que va ser director general de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, i els expresidents autonòmics del PP Ángel Garrido i José Ramón Bauzá.













PURGA ALS CRÍTICS



Alhora, Rivera ha assenyalat que surten de l'Executiva Matías Alonso, Antonio Espinosa, Raquel Morales, Orlena de Miguel i Fernando Maura. Aquests dos últims no van donar suport l'estratègia de no explorar un pacte amb el PSOE per a la investidura de Pere Sánchez.





GARICANO, IGEA, PRENDES I MARTÍN CONTINUEN





Encara que l'actual vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, també es va mostrar llavors partidari d'obrir una negociació per a la investidura de Sánchez, ell sí continuarà en l'Executiva, igual que Garicano, líder de Cs al Parlament Europeu, i els diputats Nacho Prendes Marta Martín, que es van abstenir.





Els cinc membres que abandonen l'Executiva s'ocupaven de les àrees de Defensa (Alonso), Foment (Espinosa), Infància i Menors (Morales), Mobilitat i Seguretat Viària (De Miguel) i Exteriors (Maura).





Sobre ells, Rivera ha dit que han estat persones "absolutament fonamentals" per al partit i "lleials" al projecte, de manera que seguiran treballant dins, però en altres àmbits. "Aquí no es deixa ningú enrere", ha assegurat.





A més, ha aprofitat per expressar el seu agraïment a "els que van creure sempre en aquest projecte" i ho van fer "contra vent i marea, contra gurus, endevins i malastrucs" que "volien que no hi hagués una tercera Espanya" com a alternativa al PP i al PSOE.





ENTREN BAL, IMBRODA, GARRIDO I MESQUIDA





D'altra banda, el Comitè Executiu tindrà 22 nous membres. Se sumen als 33 que hi ha actualment, després de la incorporació del diputat Marcos de Quinto i les recents dimissions de Toni Roldán, Javier Nart, Xavier Pericay i Francisco de la Torre, que després de la seva sortida s'han mostrat crítics amb Rivera.





Prèviament, havia sortit també d'aquest òrgan Pablo Yáñez, el càrrec autonòmic que va recolzar la candidatura de l'ex 'popular' Silvia Clemente en les primàries de Cs a Castella i Lleó per triar l'aspirant a presidir aquesta comunitat.





Entre les noves incorporacions, el líder de la formació taronja ha esmentat als diputats Edmundo Bal i Sara Jiménez -que es van presentar a les eleccions com independents-, al conseller d'Educació i Esport de la Junta d'Andalusia, Javier Imbroda, i al portaveu de Cs a les Corts d'Aragó, Daniel Pérez.





Rivera ha elogiat el seu compromís amb el partit, al qual es van afiliar recentment, igual de De Cinquè, i ha celebrat que s'uneixi a Ciutadans "gent amb veu pròpia" i, al mateix temps, "lleial".

Així mateix, a partir d'ara formaran part de l'Executiva el diputat Joan Mesquida, que va ser director general de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, i els expresidents autonòmics del PP Ángel Garrido i José Ramón Bauzá.





També entren Lorena Roldán, que a més serà la nova portaveu de l'Executiva -quedant Acostades únicament com a portaveu al Congrés-, així com María Muñoz, Guillermo Díaz, Marina Bravo, Adrián Vázquez, Beatriz Pino, Ruth Goñi, Ignacio Costa, Mari Luz Guilarte, Gemma Villarroel, Isabel Franc, César Zafra, Ana Martínez Vidal, Carmen Picazo i Joan García.





REMAR TOTS JUNTS PER PODER GOVERNAR ESPANYA





Durant la seva intervenció, Rivera ha explicat que aquests canvis es fan perquè Ciutadans ha de créixer, fer-se fort i evolucionar per, després d'haver entrat en governs autonòmics i municipals, aconseguir l'objectiu de governar Espanya "més aviat que tard".





Segons ha explicat, es tracta d'aglutinar "gent preparada, lleial al projecte de Cs ja Espanya, amb experiència laboral i alguns també política". "Un equip de gent diversa que, com un gran riu amb afluents, desemboca en el mateix projecte" per defensar "la llibertat, la igualtat i la unió", ha manifestat.





En aquest sentit, ha afirmat que tots els dirigents de Ciutadans i tot el grup al Congrés van a "remar en la mateixa direcció". "Mentre jo sigui president, en aquest partit hi haurà democràcia, però també treballarem tots a una perquè el Govern d'Espanya sigui taronja", ha afegit.