La Junta Electoral li contesta a Junqueras que ha d'obeir al Suprem i no li permet recollir l'acta de eurodiputat

La Junta Electoral Central ( JEC) ha desestimat el recurs de Junqueras per recollir l'acta d’eurodiputat assegurant que ha d'obeir les decisions del Tribunal Suprem.





Concretament la JEC ha dit : "Aquesta Junta considera que fruit de la situació processal de l’interessat ha d’estar al que resolgui la Sala del Tribunal Suprem que l’està jutjant". Segons la JEC, l’administració electoral “no pot adoptar cap mesura que pugui interferir les resolucions judicials”.

















SEGON REVÈS PER JUNQUERAS





El diputat d'ERC al Congrés , Oriol Junqueras, també va demanar a la Mesa del Congrés que reconsiderès i deixès sense efecte la seva suspensió com a diputat de la Cambra i la dels diputats de JxCat, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull.





Li va demanar a la presidenta del Congrés que "adoptès immediatament quantes mesures siguin necessàries per a salvaguardar els drets i prerrogatives dels parlamentaris suspesos".





La Taula del Congrés va acordar la suspensió com a diputats dels quatre presos preventius pel procés independentista electes després d'un informe dels serveis jurídics de la institució, decisió que no va ser unànime, ja que els dos diputats d'Unidas Podemos van sol·licitar més temps i van mostrar el seu desacord.





Junqueras rebutjat que el Congrés els suspengués en aplicació de l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (Lecrim) -que estableix la suspensió per a processats empresonats provisionalment per delictes comesos per "persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels-.





Desde ERC es va considerar que la Taula del Congrés s'ha extralimitat en les seves funcions en donar "aplicació a una norma de naturalesa processal sense que hi hagi hagut cap comunicació a la Cambra per part de l'òrgan jurisdiccional que està en coneixement del procés". A més, indica que la Mesa ha assumit "facultats jurisdiccionals que de cap manera li corresponen d'acord amb el que s'estableix reglamentàriament".