El 20% de les persones amb Hepatitis C a Catalunya no ho sap

Unes 30.000 persones a Catalunya estan afectades activament amb el virus de l'Hepatitis C, i un 20% d'aquestes ho desconeix, ha destacat aquest dilluns la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, a base de l'estudi poblacional 'Actualització de la prevalença i de la virèmia de l'hepatitis C a Catalunya '.





En roda de premsa amb motiu del Dia Mundial de les Hepatitis Víriques commemorat aquest diumenge, la consellera ha destacat que la malaltia pot ser asimptomàtica i les persones malaltes estar infectant a altres, així que ha destacat la importància d'actuar en aquest terreny i oferir un accés precoç al tractament.









El director del Programa de Prevenció, Control i Atenció de VIH, ITS i Hepatitis víriques, Joan Colom, ha concretat que aquestes 30.000 persones estimades en l'estudi de prevalença podrien ser més si es tenen en compte dades del sistema assistencial, i estar al voltant a les 50.000 persones.





Colom ha detallat que a Catalunya té el virus un 1,1% de la població -unes 65.000 persones-, però que en el total de la població catalana, un 0,47% ha desenvolupat la malaltia.





També ha subratllat que la mortalitat d'aquesta malaltia és de l'11,53%, el que situa l'Hepatitis C entre les 15 primeres causes de mort a Catalunya, una cosa que cal reduir "de manera rellevant".





El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha recordat que per a aquesta hepatitis no hi ha vacuna, en una malaltia amb "una incidència elevada" amb conseqüències com l'hepatitis aguda, crònica, carcinoma i cirrosi, i ha recordat que es contreu sobretot per via sexual -el 68% dels casos- però també per intervencions maxil·lofacials i vies, i també la injecció de drogues.





CURACIÓ DE GAIREBÉ EL 96%





Fins a juliol de 2019, la sanitat pública catalana ha tractat a 28.150 pacients d'Hepatitis C, el que ha tingut un cost de 323.400.000 d'euros per a la sanitat catalana -sense cap ajuda estatal, ha criticat la consellera-, amb una resposta de tractament del 96,4% en un tractament d'unes 12 setmanes "senzill, de curta durada i molt eficaç".





Davant d'això, ha destacat la importància d'involucrar les poblacions ocultes que viuen al marge del sistema sanitari i perseguir l'objectiu de l'OMS d'eliminar aquesta malaltia com a problema de salut pública en 2030; Colom ha afegit: "Estem convençuts que a Catalunya ho farem molt abans del 2030. Al voltant de 2025 seria una xifra estimada".





Davant d'aquest escenari, la Generalitat s'ha desenvolupat el Pla de prevenció i control de l'Hepatitis C que té sis objectius i 131 actuacions, començant per l'obtenció d'informació actualitzada de l'epidemiologia de la malaltia.





Actualment, la Conselleria té constància d'una prevalença de l'1,1% d'aquest virus en la població, amb un 65,9% casos en persones que s'injecten drogues; un 26% de persones coinfectades amb el virus VIH; un 4,9% de persones internes en centres penitenciaris, i un 7,1% de persones de països endèmics.





El segon objectiu és la reducció de la incidència de noves infeccions amb programes en col·lectius específics, com a persones drogoaddictes, presos i homes que practiquen sexe amb altres homes sense prevenció, i amb la certesa que podrà eliminar-se en els centres penitenciaris el 2021, ha avançat.





Un altre objectiu del pla és la detecció d'infeccions ocultes amb diferents estratègies implantades en el sistema sanitari, com protocols de cribratge i recuperació de persones diagnosticades però que no han fet tractaments.





La Conselleria també aspira a facilitar l'accés al tractament farmacològic dels pacients infectats; millorar el grau d'informació sobre la malaltia amb campanyes de difusió, i avaluar la pròpia aplicació del pla.