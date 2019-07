L'AMB exigeix a la Generalitat més mesures contra la contaminació

"Demanem a la Generalitat, un cop més, corresponsabilitat amb el món local i el compliment dels seus compromisos", ha exposat aquest dilluns 29 de juliol el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, que lamenta que no és la primera vegada que es fa aquesta de petició i que recorda que ha estat l'organisme supramunicipal i el món local qui ha liderat la lluita contra la contaminació atmosfèrica amb mesures concretes.





Així de contundent ha estat el vicepresident de l'AMB després de la reunió que han mantingut la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona per aconseguir complir abans de gener de 2021 al peu de la els límits europeus de contaminació d'òxid de nitrogen, que en l'actualitat depassen dues de les 30 estacions de monitorització.









En aquest sentit, des de l'AMB es demana a la Generalitat de Catalunya accelerar un seguit d'actuacions que es consideren imprescindibles. Concretament, la primera, el desplegament dels carrils bus-VAO d'accés a la ciutat de Barcelona: C-31-nord (de Sant Adrià del Besòs a Tiana), B-23 (Barcelona-Molins de Rei), C-31 sud (Mas Blau-plaça d'Espanya) i C-31-C (connexió C-31 / C-245 / C-32).





"El seu paper és fonamental per al bus metropolità a partir l'1 de gener de 2020, quan una part dels vehicles privats no puguin accedir-hi. El bus metropolità ha de ser la gran alternativa, però necessita urgentment aquestes vies d'accés", exposa Poveda, que recorda que l'AMB ha posat 20 línies de Bus Exprés i Metrobús noves en l'últim any i mig.





Com a mesura addicional, també es demana que la Generalitat habiliti una línia de finançament específic destinat a incrementar l'oferta de transport públic a l'entorn metropolità, especialment a Rodalies i el bus metropolità. "El 43% dels ciutadans metropolitans afectats per les restriccions permanents declara que agafarà més el transport públic", explica Poveda.





Finalment, l'AMB també reclama a la Generalitat suport per acabar de desenvolupar la ZBE Rondes de Barcelona, a 5 mesos de la seva entrada en vigor permanent de dilluns a divendres de 7 a 20 h. D'una banda, l'AMB demana la necessària implantació de la senyalització d'aproximació a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) en les vies d'alta capacitat. I, d'altra banda, també sol·licita una contribució per al finançament de la posada en funcionament de la ZBE Rondes de Barcelona.





CIMERA D'URGÈNCIA





La cimera per la qualitat de l'aire entre Generalitat, Ajuntament de Barcelona i AMB, presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha estat convocada d'urgència després de la denúncia de la Comissió Europea davant el tribunal europeu per la contaminació a Madrid, Barcelona i el Baix Llobregat , davant la qual ha parlat d'accelerar les mesures previstes en l'actual full de ruta.





Al costat del vicepresident de l'AMB, Antoni Poveda; la tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Janet Sanz, i el diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Cesco Gomar, el conseller ha subratllat la necessitat d'aportar una "resposta ferma, ràpida i unitària".





Malgrat que ha explicat que el termini de compliment de mesures es podria dilatar a 18 mesos, que és el temps estimat de fallada de la sentència europea, ha dit que l'objectiu no és treballar per una sentència, sinó per "donar resposta als veïns i veïnes que pateixen una manca de la qualitat de l'aire ".









La reunió, en la qual han participat representants de municipis de l'Àrea 40, consells comarcals del Vallès i del Baix Llobregat, un subdelegat de la Delegació del Govern, la presidenta del Port, Mercè Conesa, la directora de l'Aeroport, Sonia Corrochano, i el director general de l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), Pere Torras, ha servit per "accelerar mesures i donar resposta a través del Regne d'Espanya a la Comissió Europea" dels treballs a Catalunya.





Calvet ha explicat que la denúncia enfonsa les seves arrels en un expedient iniciat fa anys per la Comissió Europea i que s'havia aconseguit paralitzar amb la bateria d'iniciatives dutes a terme al llarg d'aquests anys, ha insistit.





En la trobada, els diferents representants han reafirmat la seva voluntat d'iniciar l'1 de gener de 2020 la Zona de Baixes Emissions que permetrà treure de la circulació de l'entrada i sortida de Barcelona a prop de 124.000 vehicles considerats els més contaminants, cosa que "tindrà molt impacte en la qualitat de l'aire ".





POSSIBILITAT DE PEATGE A BARCELONA





La tinenta d'alcalde de Barcelona ha insistit que "la mesura no serà equivalent a un Madrid Central, sinó a 20 Madrid Central", ha dit en relació al projecte de baixes emissions de la capital espanyola.





"Serà la primera vegada que s'implementa en una ciutat de l'Estat", ha ressaltat Sanz, davant del que el vicepresident de l'AMB ha significat que aquesta àrea es convertirà en una de les zones més grans d'Europa de baixes emissions, amb una afectació en 5 municipis i un radi de 95 quilòmetres quadrats.





Sobre la implantació d'un peatge contra la pol·lució que permetria regular l'entrada i sortida de Barcelona, Sanz ha defensat que des del consistori treballaran per tenir a punt un projecte de treball per implementar aquesta mesura tan aviat com es faci necessària: "Als tres , quatre o cinc mesos d'iniciar la zona baixa d'emissions, si cal ".





De tota manera, ha demanat el suport de la resta d'Administracions, especialment de l'Estat per tenir competència sobre la matèria, mentre que Calvet ha destacat que el Grup de Treball de Peatges es reuneix dijous i seguirà estudiant aquesta possibilitat, l'anàlisi es va anunciar en la cimera per la qualitat de l'aire de març.





PORT I AEROPORT





Si bé Poveda ha parlat de la necessitat de mantenir peatges com el de Martorell o el Maresme amb fins dissuasoris i recaptatoris per al medi ambient, Calvet ha defensat cenyir-se als treballs amb el Ministeri de Foment per implantar un sistema de vinyeta, que suposi una tarifa plana en funció de l'ús d'autopistes.





Pel que fa al Port de Barcelona, han explicat la seva "ambiciós" pla d'electrificació dels molls i els treballs de l'Aeroport per millorar en la mobilitat terrestre a través també d'una electrificació.