Descobreixen un planeta diferent a qualsevol en el nostre Sistema Solar

La NASA ha trobat tres nous planetes i un d'ells és un tipus de món no vist en el nostre propi sistema solar.





El misteriós planeta és un món "baula perduda" i podria ser un gran regal per als investigadors que busquen mons extraterrestres.





Els tres planetes del sistema TOI-270 orbiten al voltant d'una estrella nana que està a només 73 anys llum de nosaltres. Això els converteix en els exoplanetes propera mai trobats, a més de ser dels més petits, el que significa que els astrònoms tenen una visió especialment bona dels mons.





El trio -un planeta rocós de mida lleugerament més gran que la Terra i dos que tenen la meitat del de Neptú (anomenats subneptunos) - van ser descoberts per investigadors que van utilitzar el Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, que va ser llançat a l'espai el 2018, i ha estat escanejant l'univers a la recerca d'estrelles i planetes que poguessin suportar vida extraterrestre.









TOI-270 b és una Supertierra rocosa, que és una mica més gran que el nostre planeta. Això el converteix en un "baula perduda", entre els mons rocosos més petits com la nostra pròpia Terra o Mart, i els planetes gasosos molt més grans com Saturn i Júpiter.





Els investigadors esperen fer servir el planeta per entendre per què hi ha tan pocs mons d'aquesta mida, així com per aclarir com es van trobar els planetes en el nostre sistema solar.





"TOI-270 aviat ens permetrà estudiar aquest 'baula perduda' entre els planetes rocosos similars a la Terra i els subneptunos dominants, perquè aquí tots aquests tipus es van formar en el mateix sistema", diu l'investigador principal Maximilian Gunther, de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts.





Al costat d'aquest planeta hi ha dos mons gasosos que són aproximadament el doble de la mida del nostre món. Un d'ells, TOI 270 d, el més allunyat de l'estrella, es creu que es troba en el rang de temperatura que podria permetre suportar vida extraterrestre, però s'espera que la seva atmosfera sigui tan espessa i densa que emmagatzemi molta calor, i la superfície és probablement massa calenta.





"TOI-270 és una veritable Disneyland per a la ciència dels exoplanetes, i un dels principals sistemes que TESS es va proposar descobrir", destaca Gunther.





"És un laboratori excepcional, no per una sola raó, sinó per moltes raons - realment fa un tic-tac en totes les caixes."





En el descobriment ha participat l'Institut Astrofísic de Canàries (IAC) i altres institucions espanyoles i s'ha publicat a la revista 'Nature Astronomy'.