Creen una app per millorar el seguiment del tractament de pacients psiquiàtrics

L'Hospital Mare de Déu de la Mercè de Germanes Hospitalàries ha desenvolupat, conjuntament amb l'empresa Farmadosis, l'app Medicat-e, una eina amb la qual es busca millorar l'adherència a la medicació dels pacients psiquiàtrics.





Aquesta aplicació mòbil, que s'ha començat a prescriure a pacients amb trastorn mental sever i amb patologia dual, és una mesura innovadora per combatre el que es considera un problema de salut pública: el no compliment del tractament indicat pel metge. S'estima que fins al 50% dels pacients crònics no es pren adequadament la medicació receptada, percentatge que arriba al 80% en el cas de les persones amb malaltia mental.

A diferència d'altres app de l'àmbit de la salut que es poden descarregar actualment, Medicat-e és una eina que connecta permanentment el pacient i el professional sanitari. "A través del seu ordinador, el metge pot fer un seguiment en temps real del compliment del tractament i actuar amb immediatesa si la persona no s'està prenent la medicació o no ho està fent adequadament", explica José Román, gerent de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè. "Això no només ens ajuda a evitar una recaiguda en la malaltia, sinó que també contribueix a reduir els riscos socials que poden comportar alguns trastorns mentals greus sense la intervenció farmacològica necessària", assegura.













Els pacients psiquiàtrics són els que tenen més potencial d'evolucionar positivament en la seva malaltia gràcies al tractament, però alhora són els que presenten una major taxa d'incompliment de la medicació prescrita, que arriba fins al 80%. "Poder detectar oblits o errors en la medicació ens permet reaccionar ràpidament, posant-nos en contacte amb el pacient o el seu cuidador, o fins i tot actuar a través de l'equip del nostre Programa de Seguiment Individualitzat (PSI) en el domicili del pacient, si fos necessari" , assenyala el doctor Pedro Roy, director mèdic de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè. "En persones amb deliri o amb addicció a una substància, saltar-se una de les preses pot tenir conseqüències molt greus per a la salut i el seu entorn", indica. "Cal tenir en compte, a més, que sovint tractem amb pacients polimedicats i, en aquests casos, poder comprovar que se segueix la dosificació i el programa prescrit és essencial per evitar els efectes de la incompatibilitat entre fàrmacs".





MILLOR INFORMATS I MÉS ACOMPANYATS





L'aplicació mòbil Medicat-i es pot descarregar gratuïtament des de la web de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè, si bé el seu ús es realitza per prescripció facultativa. "Hem començat a prescriure a persones amb trastorn mental sever i amb patologia dual, però el nostre objectiu és que l'acabin utilitzant tots aquells perfils de pacient que presenten una mala adherència a la medicació, com pot ser el pacient psicogeriàtric, explica José Román.





Per poder començar a utilitzar-la, l'Hospital Mare de Déu de la Mercè proporciona un usuari i una contrasenya al pacient, i els professionals sanitaris l'ajuden a descarregar l'app en el seu telèfon mòbil o al del seu cuidador, en cas que l'alteració de les funcions cognitives provocada per la malaltia no li permeti fer-ne ús de manera autònoma. A partir d'aquest moment, totes les dades que es recullen des Medicat-i es monitoritzen des de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè i el metge pot fer un seguiment on-line de tots els seus pacients que fan servir aquesta eina.





A través del telèfon o altres dispositius mòbils, el pacient rep avisos que li indiquen la dosi de medicament que s'ha de prendre i quan s'ho ha de prendre. "També podem informar de manera immediata sobre qualsevol canvi en el tractament", assegura el doctor Roy. A més de registrar si s'han medicat correctament, en Medicat-i els pacients poden trobar tota la informació necessària sobre el seu tractament, com ara el programa de medicació, així com els prospectes, les incompatibilitats i les fotos dels fàrmacs, perquè no confonguin els diferents comprimits. També hi ha una pestanya on s'indiquen els recursos disponibles per demanar ajuda.









INFORMACIÓ MOLT VALUOSA I PROTEGIT





Una altra de les peculiaritats d'aquesta eina és que tota la informació i dades que permet recollir es gestionen des de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè i es tracten amb la màxima confidencialitat, com a part de la història clínica del pacient. "Avui dia podem descarregar-nos moltes app que monitoritzen diferents aspectes de la nostra salut, però tota la informació que introduïm cau en mans dels gegants tecnològics i no sempre sabem l'ús que fan d'ella", explica Luisa Mimun, responsable del Departament d'Informàtica del Centre.





"La informació que obtenim amb Medicat-i no només és molt valuosa per a l'Hospital, sinó per a tots els altres actors de la xarxa sanitària pública a través dels quals es presta un servei integral al pacient, com és l'atenció primària", explica el doctor Pedro Roy. "Fins ara no teníem dades fiables sobre l'adherència a la medicació dels nostres usuaris i poder-los recollir és un gran avanç perquè el tractament sigui més efectiu i perquè el pacient evolucioni més ràpidament", assegura.