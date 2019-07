El PSOE obtindria més del 40% dels vots segons el CIS

El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de juliol situa el PSOE en el 41,3% de vot ja decidit, el PP recupera la segona plaça amb una intenció directa de vot del 13,7% i Unides podem puja a la tercera posició amb un percentatge de suport del 13,1%, deixant a Ciutadans com a quarta força, amb el 12,3%.









En el baròmetre de juny, el CIS va atorgar al PSOE una intenció directa de vot del 39,5%, deu punts per sobre del seu resultat electoral del 28 d'abril. La segona posició era llavors per a Ciutadans, amb un suport ja anunciat del 15,8%, un percentatge similar al que va aconseguir en les generals.





En el baròmetre de juny, el PP figurava com a tercera força, amb un suport ja decidit del 13,7%, per sota del 16,7% que va marcar en les generals, en les que va quedar per sobre dels d'Albert Rivera.





Podem, que quan es va fer l'anterior baròmetre passava moments de contestació interna pel resultat de les locals, s'anotava un 12,7% en el baròmetre, 1,6 punts per sota del seu resultat a les generals.





Per la seva banda, el CIS de juny apuntava a Vox un suport exprés del 5,1%, la meitat del 10,26% que va aconseguir en les generals del 28-A, quan es va estrenar al Congrés. En els dies en què va fer l'estudi, Vox va frustrar la investidura del candidat del PP, Fernando López Miras, a la Presidència de Múrcia -que finalment va ser designat la setmana passada, amb els vots dels de Santiago Abascal- i continuava negociant un acord per fer presidenta de la Comunitat de Madrid a la popular, Isabel Díaz Ayuso.

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) publica el seu baròmetre corresponent al mes de juliol, el treball de camp es va realitzar durant els primers dies d'aquest mes, coincidint amb les negociacions per a la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, però abans que es frustrés per la falta d'acord entre PSOE i Unides Podem.





L'enquesta inclou les preguntes fixes habituals dels baròmetres mensuals sobre la situació política i econòmica del país, i la percepció ciutadana sobre els principals problemes.

En els primers dies de juliol, es va fixar per als dies 22 i 23 el Ple d'investidura, i diversos dirigents de Ciutadans van patir un 'escrache' a la manifestació de l'Orgull LGTB a Madrid.





També es van començar a evidenciar les dificultats perquè PSOE i Unides Podem arribessin a un acord per investir Sánchez. El dia 9, després de la reunió que van mantenir el president del Govern en funcions i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, tots dos es van dedicar dures crítiques i l'endemà passat es deien i constataven que cap semblava disposat a cedir.





No obstant això, l'enquesta no recull quin efecte hagi pogut tenir entre els electors el veto explícit a l'entrada d'Esglésies en el Consell de Ministres, que Sánchez va verbalitzar el 18 de juliol, ni el moviment amb el qual va contestar el líder 'morat', que l'endemà va decidir fer-se a un costat per facilitar el pacte sobre un govern de coalició.





El que si permet veure el sondeig és si la formació taronja es ressent per les baixes que va començar a registrar el passat 24 de juny quan l'exdiputat Toni Roldán i l'eurodiputat Javier Nart, van deixar la cúpula del partit per la negativa de la direcció a negociar amb Pedro Sánchez i la seva decisió de mantenir el PP en determinats governs, fins i tot amb el suport de Vox.





ECHENIQUE RIU DE BARÒMETRE



El secretari d'Acció de Govern de Podemos, Pablo Echenique, ha ironitzat sobre les dades del CIS.



Echenique, que parla del "CIS del PSOE", apunta que amb aquestes xifres, el president en funcions, Pedro Sánchez "no necessita negociar amb ningú perquè, si decideix obligar als espanyols que tornin a votar, trauria un 127% dels vots".



"Seria elegit Rei d'Espanya, President de la Comissió Europea, Papa de Roma i Emperador de l'Univers", comenta en el missatge publicat en el seu compte de Twitter, per a després exclamar "Ai, el relat".





PREOCUPACIÓ RÈCORD PER LA CLASSE POLÍTICA



La preocupació que genera la classe política entre els espanyols ha marcat un nou rècord en el baròmetre del Centre de Recerques Sociològiques (CIS) corresponent al mes de juliol, el treball del qual de camp es va fer coincidint amb les negociacions per a la, al final, fallida investidura del socialista Pedro Sánchez.



En concret, en l'estudi fet públic aquest dimarts, els polítics repeteixen com a segon problema nacional i apareixen citats com a tal el 38,1% dels qüestionaris, pujant quatre punts respecte al mes anterior, i situant-se a 23,7 punts de la primera preocupació, que continua sent l'atur.