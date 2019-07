El EspaiBrossa presenta la seva nova temporada

«SomBrossa» serà el lema que inspirarà la programació del EspaiBrossa al llarg de la temporada 2019-2020, la primera que estarà a càrrec de Marc Chornet com a director artístic.









Tal com el nou responsable de l'espai escènic del carrer Flassaders va comentar, aquest lema vol posar en relleu que l'executòria personal i l'obra de Joan Brossa influirà decisivament en tota la programació "ensenyant a l'espectador a mirar el present, a rellegir la realitat i imaginar totes les opcions que aquesta ens ofereix, de tal manera que en mirar una lletra a sigui capaç de descobrir que, si la gira, podrà veure un cap de toro ".





Les eines que utilitzarà a aquest efecte l'Escenari Joan Brossaserán el teatre, el circ, la dansa, la paraula i, per descomptat, la poesia escènica.





La programació girarà al voltant de set cicles: «FutursBrossa» es concep com una sèrie d'espectacles que explícitament volen fer pensar sobre la idea del futur; «CartografiesBrossa» englobarà quatre espectacles que faran viatjar; «ParateatralsBrossa» serà fidel a l'afició de Brossa per les arts parateatrals; «VirtuososBrossa» comprendrà espectacles que destaquin per la seva virtuositat dels actors en escena ,; «PrimaveraBrossa» serà un mostrari de diferents tendències teatrals actuals; «JovesBrossa» permetrà apropar el Espaia els joves a través d'obres concebudes per a ells: i finalment «SomBrossa» abastarà propostes impulsades des del propi Espai, com el treball realitzat per la companyia resident Projecte Ingenu.





Igual que en anys anteriors, estarà present en aquesta programació en la sèrie de «Parateatrals l'il·lusionista Hausson amb el seu nou espectacle de màgia de prop« El saló de les meravelles ».