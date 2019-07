Detingudes 12 persones i recuperats 40 mòbils robats al festival Tomorrowland

Dotze persones han estat detingudes pels Mossos d'Esquadra a Santa Coloma de Gramenet i s'han recuperat 40 mòbils robats durant el festival Tomorrowland 2019, tal com ha informat la policia catalana.









Dels arrestats, nou van ser detinguts com a presumptes autors de delictes de furt de telèfons mòbils i dos d'ells posseïen nou telèfons que havien estat robats durant el festival.





També van detenir un altre home per un delicte de tràfic de drogues (cocaïna i marihuana, entre d'altres estupefaents), i durant el festival van realitzar tres denúncies per tinença i consum de drogues, i possessió d'armes a la via pública, i dos per falsificació de entrades.





Els arrestats van passar a disposició judicial el 29 de juliol davant un jutge de guàrdia de Santa Coloma de Gramenet, i van quedar en llibertar amb càrrecs.





DISMINUEIXEN FINS A UN 60% LES DENÚNCIES PER ROBATORI DE MÒBILS





Segons han informat els Mossos, durant aquesta edició s'ha detectat una disminució del 60% de les denúncies rebudes per robatori de mòbils, respecte a l'any anterior, i han afegit que treballaran per identificar els propietaris de les terminals per tal de lliurar-los els dispositius .