El grup editorial Penguin Random House absorbeix La Campana Llibres

El grup editorial Penguin Random House ha absorbit La Campana Llibres, editorial que va ser creada el 1985 per Josep Maria Espinàs i Isabel Martí. Així ho han comunicat Isabel Martí, de La Campana i Núria Cabutí, del grup comprador, que amb aquesta adquisició pretén reforçar la seva presència al mercat en llengua catalana.





Martí, que continuarà com a assessora editorial en col·laboració amb Núria Tey, directora editorial responsable de la divisió en català de Penguin Random House, ha manifestat que «si el món canvia, nosaltres també ho hem de fer per apostar pel futur, per poder pujar-nos al carro dels nous mercats que s'obren a través de les noves tecnologies i per accedir, per exemple, als audiollibres. L'equip de tants anys de La Campana continuarà amb el mateix caràcter, i amb la il·lusió de sentir-nos impulsats per uns grans professionals i una empresa líder mundial ».





Per la seva banda, Cabutí ha afegit que el grup al qual s'incorpora la Campana donarà suport aquest segell perquè arribi al major nombre de lectors en tots els formats i perquè, juntament amb Rosa del Vents, incrementi la presència de Penguin Random House al mercat català.





Cal recordar que La Campana, que té quatre centenars de títols de catàleg, entre ells novel·la, assaig, cròniques, humor, memòries i reportatges, s'ha traduït gran nombre d'autors, entre d'altres Elena Ferrante, Joël Dicker, John Carlin, Emanuel Bergmann, Antonella Lattanzi, Angelika Schrobsdorff o Hans Rosling. Ha publicat importants firmes contemporànies catalans com Josep Vicenç Foix, Manuel de Pedrolo, Baltasar Porcel, Miquel Martí i Pol, Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany, així com més de trenta obres de Espinàsy en l'última dècada ha editat quatre dels deu llibres més venuts en català: "Wonder" de RJ Palacio, "la noia del tren" de Paula Hawkins, "l'avi de 100 anys que és va escapar per la finestra" de Jonàs Jonasson i "Victus" d'Albert Sánchez Piñol.