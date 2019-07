Aena canvia els directors dels aeroports de Girona-Costa Brava, Reus i Sabadell

Aena nomena nous directors dels aeroports de Girona-Costa Brava, Reus i Sabadell: Vicent Pallarès, Joan Crespo i José Andrés Domínguez, respectivament.





En un comunicat aquest dimarts, el Ministeri de Foment ha informat que els nomenaments tindran efecte a partir del 20 de setembre.









Pallarès, actual director de l'Aeroport de Reus, ha estat nomenat nou responsable de l'Aeroport de Girona-Costa Brava en substitució de Lluís Sala Montero, que es jubila.





El nou director és diplomat en Relacions Laborals i llicenciat en Ciències del Treball per la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona i compta amb experiència en gestió aeroportuària com a director de l'Aeroport de Reus, càrrec que ocupa des de setembre de 2001.





AEROPORT DE REUS I DE SABADELL





Crespo assumirà la direcció de l'Aeroport de Reus i cessarà com a director de l'Aeroport de Sabadell, on serà rellevat en el càrrec per José Andrés Domínguez.





El nou director de l'Aeroport de Reus és enginyer en Organització Industrial i enginyer tècnic industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i es va incorporar a Aena el 2001, a l'Aeroport de Barcelona, on ha ocupat diferents llocs de responsabilitat en el departament d'Enginyeria i Manteniment i com Executiu de Servei, i des de setembre de 2017 és director de l'Aeroport de Sabadell.





Domínguez és enginyer tècnic industrial i enginyer superior en Automàtica i Electrònica Industrial per la UPC, i es va incorporar a Aena el 1998, en l'àrea d'Enginyeria i Manteniment de l'aeroport barceloní, on ha exercit diferents responsabilitats i des de setembre de 2008 és responsable del departament de sistemes elèctrics de l'Aeroport de Barcelona.