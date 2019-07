El Reial Madrid perd davant el Tottenham i segueix sense guanyar a la pretemporada (0-1)

El Reial Madrid torna a demostrar que no està a prop del seu nivell en aquesta pretemporada 2019-20 on va perdre davant el Tottenham i encadena tres derrotes i un empat en els quatre compromisos disputats fins al moment.









El Tottenham va avassallar la porteria de Keylor Navas, que va tornar a reclamar els focus amb bones aturades. El costa-riqueny va aprofitar la lesió de Courtois per parlar al camp i no en els mitjans. Si no hagués estat pel tic, el Reial Madrid hauria sortit golejat en els primers 45 minuts.





Keylor les va parar de tots els colors. A Kane li va desesperar, també a Ndombele, amb una gran parada a un tir de 30 metres, i fins i tot al sud-coreà Són, al qual va frustrar en diverses ocasions. El Reial Madrid va sobreviure com va poder i només Benzema, amb dues ocasions aïllades, va donar aire als seus, que van viure constantment en un malson.





Un mal refús de Marcelo va acabar als peus de Kane, que no es va posar nerviós i va definir amb molta classe. L'internacional anglès va ajustar amb l'interior i va batre a Keylor pel lateral. El gol va arribar als 22 minuts i encara li quedava molt que aguantar al Reial Madrid. L'actual subcampió d'Europa va córrer més i millor, apurat també perquè el seu debut a la Lliga és imminent en comparació amb el del conjunt espanyol.





A la segona part va canviar la pel·lícula, sobretot perquè l'actitud del Reial Madrid va ser diferent. Va seguir sobrepassat en el centre del camp, però va serrar les dents per començar a inquietar el Tottenham. Hazard va perdonar al cor de l'àrea i Benzema va fregar el segon pal en una rematada molt bo que només la sort va impedir que entrés.





A més, Rodrygo va veure com li anul·laven un gol per fora de joc després d'un excel·lent servei de Marcelo.