La militància d'EH Bildu recolza que la socialista Maria Chivite sigui investida presidenta de Navarra

La militància d'EH Bildu ha donat suport que els parlamentaris de la formació abertzale s'abstinguin per possibilitar la investidura de la candidata del Partit Socialista de Navarra (PSN), Maria Chivite, com a presidenta del Govern de Navarra.









A la consulta vinculant convocada per la formació abertzale, un 75 per cent ha votat a favor de l'abstenció i un 25 per cent han votat a favor que es voti en contra en la investidura. Han emès el seu vot 1.999 militants de les 2.600 persones que podien prendre part en la consulta.





D'aquesta manera, Maria Chivite compte per a la seva investidura amb el suport de PSN, Geroa Bai, Podem i Esquerra-Ezkerra, i amb la necessària abstenció d'EH Bildu.





El debat d'investidura comença aquest dijous a les 12 hores amb la intervenció de la candidata socialista i continua a la tarda amb la intervenció dels grups. Està previst que a les 20.30 hores es produeixi la primera votació, en la qual és necessària la majoria absoluta, que Chivite no arribarà.





Per tant, haurà d'esperar a la segona votació, que es realitzarà 24 hores després i en la qual és suficient la majoria simple, per ser investida presidenta.