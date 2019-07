Myriam Cameros i David Priego obtenen el I Premi Bruguera de còmic o novel·la gràfica

Myriam Cameros i David Priego, dibuixant i guionista respectivament de '¡Tierra, trágame!', han aconseguit amb aquesta obra el I Premi Bruguera, dotat amb 12.000 euros i que va néixer amb el propòsit de donar visibilitat a una nova generació d'historietistes. El jurat format per Neus Botellé, Isabel Sbert i Anna Abella, va haver de decidir entre les 22 obres inèdites, escrites en castellà, que es van presentar bé en format de còmic o de novel·la gràfica.













Abella ha indicat que " '¡Tierra trágame' és una divertida crítica social que juga amb les relacions familiars, laborals i d'amistat. Els protagonistes, en aparença inofensives hortalisses i llegums, porten la veu cantant i amb els seus jocs de paraules elaboren un irònic excorxador del món actual que ens envolta. Moments tendres, tensos, tristos i decebedors, acompanyats sempre de sentit de l'humor, configuren el reflex en el mirall d'un grapat de situacions quotidianes dignes de ser ben criticades".





El premi porta el nom de la llegendària editorial que va crear a Barcelona Juan Bruguera el 1911 amb el nom d'El Gato Pardo i que va adquirir el cognom de la família propietària quan es van fer càrrec de l'empresa els fills del fundador el 1939. L'Editorial Bruguera va arribar a convertir-se en un autèntic imperi en la seva activitat, tant en l'àmbit dels tebeos i revistes il·lustrades -amb personatges com Mortadelo i Filemón, Zipi i Zape, el Botones Sacarino, Anacleto agent secret, La familia Cebolleta i molts altres-, com en el de la literatura popular de quiosc -amb autors milionaris en tirades, com va ser el cas de Corín Tellado-. Va tenir ramificacions a Amèrica, però va acabar sucumbint a la crisi el 1986, sent adquirida primer pel Grup Zeta i després per Penguin Random House. Segons aquest grup editorial, la nova Bruguera albergarà noves veus del còmic del panorama nacional i internacional i serà sensible a tot tipus de talent per tal d'arribar, com van fer els seus predecessors, a un públic amplíssim i divers.