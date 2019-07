Detinguts cinc activistes independentistes

Els Mossos d'Esquadra han detingut el matí d'aquest dimecres almenys cinc membres de col·lectius de l'esquerra independentista com Arran, CDR i Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), han informat fonts de la CUP.









Segons la CUP i Alerta Solidària, es tracta de detencions referides a casos diferents, tot i que encara no tenen la informació detallada.





A Twitter, Arran Sant Andreu ha afirmat que un militant de la seva assemblea ha estat detingut pels Mossos a casa i se l'han portat a comissaria "per la feina polític que fa al barri".









Fonts dels Mossos han confirmat que hi ha un dispositiu policial en marxa en el marc d'unes investigacions, encara que no han precisat si s'han practicat detencions.





A les 13 hores d'aquest dimecres s'ha convocat una manifestació a les portes de la comissaria dels Mossos a les Corts de Barcelona per protestar per l'actuació policial i per exigir la llibertat dels detinguts.









Des Alerta Solidària han lamentat en un apunt a Twitter que "una vegada més, el Govern reprimeix l'independentisme popular" i han demanat la destitució del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch.