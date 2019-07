Detenen a Lloret (Girona) un fugitiu alemany molt violent

La Policia Nacional ha detingut a Lloret de Mar (Girona) un fugitiu alemany sobre qui pesava una ordre europea de detenció i entrega, expedida per les autoritats judicials del seu país, emesa el 23 d'abril d'aquest any, pel jutjat d'Amtsgericht (Karlsruhe), segons ha informat avui el citat cos policial.









El detingut, que estava acusat a Alemanya de cometre els delictes de violència de gènere, detenció il·legal, lesions i múltiples agressions sexuals contra la seva exparella, va fugir del seu país fa un any, quan va tenir coneixement que la policia alemanya el buscava per detenir i posar-lo a disposició de la justícia.





Les informacions aportades per la policia alemanya revelaven que es tractava d'un individu de complexió forta i musculada, practicant d'esports de lluita, i amb caràcter violent i agressiu, que podria estar fugit per la Costa Brava.





Va poder ser localitzat en el matí del passat dia 23 de juliol, a la via pública, sense oposar resistència. Sembla ser que durant tot aquest any ocult s'hauria dedicat a la mendicitat i pernoctat a casa ocupades per diferents col·lectius antisistemes.