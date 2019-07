El canvi climàtic pot causar discapacitat psicològica i altres malalties

El treball de la Australian Global Health Alliance (GHAA) analitza els efectes del canvi climàtic en la salut de les persones que viuen a Àsia-Pacífic, especialment en les àrees més propenses a desastres naturals i on l'activitat agrícola s'ha vist afectada pel intensa calor.





"Els fills de dones que han patit danys de moderats a greus a causa de casos avaluats objectivament i vinculats a tempestes, especialment entre el primer i segon trimestre de l'embaràs, han perdut capacitat cognitiva", revela l'estudi.









Segons l'estudi, això es manifesta als dos anys amb la pèrdua d'almenys 14 punts de quocient intel·lectual, així com de vocabulari, mentre que a la llarga el nen revela deficiències en el procés d'aprenentatge, obesitat i problemes mentals en l'adolescència .





L'estudi també assenyala que l'augment de la calor pot produir o augmentar pandèmies com la Zika o altres malalties transmeses per mosquits, i agreujar altres problemes que deteriora la qualitat de l'aire i l'aigua, com l'asma, les al·lèrgies, la pneumònia o la diarrea .





"No pots beure de fonts d'aigua. El canvi climàtic s'ha relacionat fins i tot amb la depressió", revela una investigació que posa en relleu els problemes de salut mental causats per l'escassetat de recursos i els desastres naturals.





L'augment del nivell del mar o els desastres naturals també podrien reduir la producció agrícola, el que podria causar problemes de desnutrició entre les poblacions vulnerables, diu l'estudi, que destaca que cultius com el blat de moro, el blat, l'arròs o la soja cauran almenys un 10% en 2050.





Les investigacions també destaquen que l'augment de les temperatures provoca un major absentisme laboral a causa del estrès, que, en el cas d'Austràlia, costa al voltant de 8.700 milions de dòlars australians l'any, gairebé 5.400 milions d'euros.





En un altre estudi publicat el 2017, GHAA va assegurar que per a l'any 2100 una de cada tres persones al planeta estarà exposada a suficients onades de calor extrema com per causar la mort.





L'organització presenta noves recomanacions, reconeixent que el canvi climàtic té un impacte en la salut de la població, capacitant als professionals de la salut en aquests efectes i mesures per reduir l'impacte, entre d'altres.