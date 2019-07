'Peter Pan' iniciarà la nova temporada de El Maldà

El Maldà retorna al text original de 'Peter Pan', de James Matthew Barrie, per iniciar la temporada 2019-2020 aquest agost i setembre, tal com ha informat en un comunicat.









L'obra, d'excèntrica Produccions, inclou música en directe i tocs de comèdia, fugint de l'imaginari de la factoria Disney i retornant al text original: l'obra de teatre estrenada el 1904 a Londres.





El Maldà reivindicarà el valor d'aquesta peça com a comèdia intel·ligent per a tots els públics amb una posada en escena contextualitzada en l'època de l'original i amb direcció de Juanjo Marín; a més, la producció compta amb cançons creades per David Anguera, qui també integra l'elenc costat de Clara Moraleda i Mireia Piferrer.





"La companyia de comediants ocupa el Maldà, viu en aquest espai i és casa seva, a partir d'aquí creen la seva versió del Peter Pan. Hi ha un joc molt metateatral", explica Juanjo Marín.





Es tracta d'un espectacle inspirat en l'original Peter Pan, una adaptació virtuosa amb elements molt artesanals i feta a mida per a El Maldà, que recorda als antics comediants i que també té aires de cabaret del Paral·lel de principis del segle XX. L'espectacle es podrà veure del 5 d'agost al 6 de setembre a El Maldà.