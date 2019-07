La justícia fulmina el pla urbanístic antihotels de Colau

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha assegurat aquest dimecres que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la el Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (Peuat) "en la seva integritat", a més de la qual s'anul·la l'article 15.4 del mateix pla.









En un comunicat, el gremi ha celebrat les decisions judicials, ja que avalen algunes de les principals reclamacions que l'entitat ha fet des que es va aprovar el Peuat, i que tenen com a objectiu preservar l'"excel·lència" dels hotels de la ciutat, evitant seva obsolescència.





Per al Gremi d'Hotels de Barcelona, la resolució d'aquestes sentències marquen el camí que haurà de seguir "el necessari replantejament" de l'actual Peuat per part del Govern municipal, segons ells.





L'entitat assegura que, a més de l'anul·lació de l'article 15.4 del pla, que s'ha conegut aquest dimecres i que estableix l'obligació de reduir en un 20% les places hoteleres disponibles al cas que es realitzi una gran reforma a l'establiment, també hi ha un altre error que anul·la tot el Peuat.





L'AJUNTAMENT ASSEGURA QUE RES HA CANVIAT





Fonts municipals han dit que mantenen que el Peuat "no està en dubte a nivell jurídic", tal com ha indicat la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, en declaracions a la premsa.





No obstant això, la mateixa regidora ha dit que hi ha més de 120 contenciosos en relació al Peuat, amb aspectes comuns i divergents, i que, per ara, només s'ha conegut una desena de sentències.