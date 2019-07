Estats Units baixa el tipus d'interès per primera vegada des de la crisi

El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC) de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha decidit rebaixar els tipus d'interès en un quart de punt percentual, fins a un rang objectiu d'entre el 2% i el 2,25%, complint així les expectatives del mercat.









Es tracta de la primera baixada del preu del diner des de finals del 2008, quan el llavors president de la Fed, Ben Bernanke, va baixar de forma efectiva els tipus fins al 0%.





El mercat de treball nord-americà va generar 224.000 llocs de treball no agrícoles durant el passat mes de juny, alhora que la taxa d'atur es va elevar en una dècima, fins al 3,7% (5,98 milions de persones). D'aquesta manera, la desocupació es troba a prop del seu nivell més baix des de desembre de 1969, d'acord amb els registres del Departament de Treball nord-americà.





L'economia va experimentar un creixement anualitzat del 2,1% en el segon trimestre de l'any, cosa que representa una caiguda d'un punt percentual respecte al trimestre immediatament precedent, segons la primera estimació de la dada publicada per l'Oficina d'Anàlisi Econòmica del Govern de EUA.





De la seva banda, l'índex de preus de despesa de consum personal, la variable estadística escollida per la Fed per monitoritzar la inflació dels EUA, va créixer un 1,4% al juny en comparació amb el mateix mes de l'any passat. La taxa mensual es va situar en el sisè mes de l'any en el 0,1%. De la seva banda, la inflació subjacent, que exclou els preus de l'energia i dels aliments per la seva major volatilitat, es va situar en el 0,2%, mentre que en taxa anual va avançar un 1,6%.