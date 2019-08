Joao Felix s'entona i dóna pinzellades de la seva qualitat en el triomf de l'Atlètic (3-0)

L'Atlètic de Madrid torna a vèncer en la seva preparació estiuenca després d'imposar-se a Orlando al combinat d'estrelles de la Major League Soccer (MLS) per zero gols a tres amb una gran actuació de Joao Felix.









Joao Felix va aconseguir el segon gol dels blanc i vermells i va assistir amb una passada mil·limètrica a Diego Costa perquè marqués el tercer i definitiu tant.





L'equip madrileny va controlar força bé el partit, més obert a la segona meitat on va patir una mica més davant el seu rival, que va perdre aquest partit per quart any consecutiu .Després del retard de mitja hora per l'amenaça d'una tempesta elèctrica, els matalassers van sortir, tot i no jugar amb les seves millors peces, molt centrats davant els locals.





Les bones prestacions dels de Simeone van tenir premi al límit del descans amb el 0-1 de Marc Llorente, de moment veient porta a aquest estiu, i després de creuar una gran assistència de taló d'un altre jugador del planter com Rodrigo Riquelme, que va deixar bocabadat a tot l'estadi.





LA SEGONA MEITAT I EL RECITAL DE JOAO FELIX





El jove portuguès va estar a punt de marcar en la seva primera intervenció amb una ràpida maniobra dins l'àrea que va topar amb el porter, que també va estar encertat davant un altre xut de Lodi. El partit es va animar més i el 'Pity' Martínez va tenir una altra bona oportunitat per igualar, però davant de Oblak va enviar la pilota per sobre del travesser.





Els minuts finals van ser de l'Atlètic i de Joao Felix. El davanter va apropar la victòria amb el 0-2 després d'un xut des de fora de l'àrea que va trobar una mica de col·laboració de Nick Rimando i la va sentenciar amb un llarg passi a Diego Costa, que l'hispà-brasiler no va perdonar demostrant que està fi i entonat de cara a porteria.





Amb aquest triomf, l'equip espanyol segueix invicte en aquesta pretemporada i el seu següent prova serà aquest dissabte davant l'Atlètic Sant Lluís, la seva franquícia a la lliga mexicana i últim rival abans de tornar a Europa.