El cofundador del festival de Woodstock, Michael Lang, ha comunicat la cancel·lació de l'edició d'enguany del famós certamen musical. "Ens entristeix que una sèrie de contratemps inesperats hagin fet impossible organitzar el festival", ha afirmat Lang en un comunicat.









Tan sols quedaven 15 dies perquè arrenqués el festival, que tenia programat celebrar-se els propers 16, 17 i 18 d'agost. El motiu després de la cancel·lació ha estat que diferents artistes han caigut del cartell en comunicar l'organització que havia de canviar-se el lloc del festival.





Entre els noms que van comunicar que no assistirien al festival hi havia el guitarrista Carlos Santana, així com altres músics i bandes com Jay-Z, Dead & Company, The Racounteurs, Miley Cyrus, The Lumineers, The Black Keys, Joe McDonald i John Sebastian.





Arran d'aquesta pèrdua d'artistes, els organitzadors han donat per cancel·lat Woodstock, que just aquest any complia el 50 aniversari de la seva edició fundacional.