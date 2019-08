SegurCaixa Adeslas guanya 164 milions fins al juny

SegurCaixa Adeslas, companyia integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, ha tancat el primer semestre amb un benefici net de 164 milions d'euros, un 3,3% més que en el mateix període de l'any anterior.









Segons ha explicat la companyia, aquests resultats són conseqüència del creixement del volum de primes -un 2% més, fins als 1.956 milions d'euros- i la gestió activa de les despeses, amb una ràtio combinat del 88,8% al final d'aquest període.





Durant aquest semestre, les primes comercials de nova producció s'han incrementat un 9,5% respecte a l'any anterior. El 69% de l'activitat comercial procedeix de la cadena bancari i la resta dels canals asseguradors.





La companyia destaca aquí el paper de la seva oferta al canal bancari 'MYBOX', ja que des del seu llançament el passat mes de març s'han comercialitzat més de 185.000 'MYBOX'. En un any, el total d'assegurats per la companyia ha augmentat en 245.000 persones, fins als 10,4 milions.





El major impuls en primeres ha correspost a Salut, després d'ingressar Adeslas 1.279.000 d'euros en primes, un 4,5% més, i registrar una quota de mercat del 28,7% en el primer semestre de l'any, segons les dades d'ICEA .





En Multiriscos, les primes han arribat 289.100.000 d'euros, amb un augment del 5,3%, i es van situar 2,7 punts percentuals per sobre del mercat. El principal motor del ram va ser la Llar, els ingressos han ascendit a 232.100.000, un 10% més.





Automòbil, per la seva banda, ha registrat uns ingressos per primes de 120.800.000 d'euros, un 4% més que fa un any i per sobre del mercat, que ha experimentat un creixement del 1,6%.





En Accidents, ram on la companyia ocupa el primer lloc del mercat, el volum de primes ha ascendit a 92,4 milions d'euros, mentre que en Decessos el creixement ha arribat al 12,8% en el semestre, amb uns ingressos de 89 , 8 milions d'euros.