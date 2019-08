Entra en vigor el veto del burka a Holanda

La norma que prohibeix l'ús del burka en l'espai públic a Holanda ha entrat en vigor aquest dijous després d'un agitat debat polític. Des d'aquest mes d'agost, cap dona podria anar vetllada de forma completa en hospitals, escoles, transport públic i qualsevol edifici administratiu.





En cas que una dona vulneri la norma, serà sancionada amb una multa de 150 euros, tot i que hi ha dubtes sobre si l'administració serà rigorosa en l'ocupació d'aquestes sancions.





La policia ha anunciat que no tindrà un zel extrem en el compliment d'aquesta normativa i, a més, la llei considera alguns casos específics en els quals està permès l'ús del burka, com aquells en els quals aquest sigui necessari per treballar o per a garantir la salut.









Holanda se suma a altres països europeus com Dinamarca, França i Bèlgica en els quals s'ha prohibit l'ús d'aquesta peça islàmica a la via pública. Després l'aval del Tribunal Europeu de Drets Humans el 2014 a aquestes lleis, entenent que no vulneraven la llibertat religiosa, ara Holanda s'ha sumat a aquest veto.