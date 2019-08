Investiguen si el Grup Planeta va contractar Villarejo

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha obert una nova peça separada en el cas Tàndem per investigar la presumpta contractació del comissari jubilat José Manuel Villarejo per part del Grup Planeta.









El titular del Jutjat Central número 6 inclou una nova línia d'investigació en el també conegut com a cas Villarejo i conforma l'onzena peça que estaria dirigida a investigar si el Grup Planeta hauria encarregat els serveis de l'excomissari en presó preventiva des de novembre de 2017 per obtenir determinada informació sobre el Grup Zed Worlwide i Kiss Fm.





Tot això després que l'expresident de Zed Javier Pérez-Dolset advertís el passat 15 de juliol a l'Audiència Nacional al mateix jutge -que també instrueix la fallida d'aquesta empresa tecnològica- que havia rebut dos àudios en què el conseller general del grup Planeta, Luis Elías, reconeixeria els seus contactes amb Villarejo per requerir els seus serveis d'espionatge.





Segons han informat fonts jurídiques sobre aquesta declaració, Pérez-Dolset va explicar al jutge García Castellón que en una de les gravacions s'escolta diverses persones parlant, en la qual va identificar Elies. En ella, suposadament, el directiu de Planeta afirma que va contractar al comissari jubilat perquè investigués si l'amo de Kiss FM, Blas Herrero, hauria beneficiat l'àrbitre que va haver de dirimir el litigi que tenia amb el grup editorial i que finalment va guanyar.





Quant a l'altre àudio, l'expresident de la mercantil tecnològica va manifestar que en aquesta conversa es pot sentir l'alt càrrec de Planeta admetent que tenia documentació i correus electrònics de Pérez-Dolset, a més d'una suposada fabricació de proves falses sobre diner negre de l'empresari a Panamà per fer-li xantatge en l'operació de venda de Zed.







Elías va declarar com a testimoni al juliol de 2017 davant del jutge instructor, en el marc de la causa oberta per la fallida de Zed Worlwide, i va assegurar que el document que va aportar per denunciar aquests fons opacs era vàlid, al mateix temps que ha indicat que va rebre aquesta informació a través d'un correu electrònic d'una persona que no va voler identificar. Per la seva banda, Pérez-Dolset presentar una querella contra el conseller general de Planeta per presumpta falsificació de proves.





Després de la revelació de Pérez-Dolset durant la seva declaració de fa dues setmanes, el jutge García Castellón va requerir tot el material que obraria en el seu poder per poder analitzar el seu contingut, segons van apuntar les fonts consultades. Ara, el magistrat instructor ha acordat investigar si en aquesta suposada contractació a Villarejo s'hauria comès algun delicte.