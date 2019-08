Endesa planteja condonar la meitat del deute de pobresa energètica a Catalunya

Endesa s'ha reunit amb les administracions públiques competents per proposar-cofinançar al 50% el deute acumulat després de la llei catalana 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència d'habitatge i pobresa energètica, per donar una solució a les persones vulnerables "abans del proper hivern", liquidant totalment el seu deute.









La companyia ha dit en un comunicat que té detectades prop de 25.000 persones vulnerables a Catalunya a través dels serveis socials, i que sumen un deute de més de 21 milions d'euros a 30 de juny de el 2019.





"D'elles, només el 30% s'ha beneficiat dels ajuts i descomptes del nou Bo Social que es va aprovar a finals de l'any 2017", i afegeix que totes aquestes persones vulnerables segueixen acumulant deute -tant si s'han acollit al Bo Social com si no-.





Per això planteja, "sobre la base del respecte a la legalitat establerta", un compromís amb les administracions públiques per liquidar el deute pendent generada fins ara i evitar la interrupció de subministraments.





Endesa ha destacat que, al marge de la seva proposta, ja destina 15 milions d'euros anuals a finançar les ajudes i descomptes del Bo Social a Catalunya: són descomptes van del 25% al 40% del cost de la factura de la llum per vulnerables i vulnerables severs, i cofinançament del 100% per als col·lectius amb el Bo social i identificats com a vulnerables severs en risc d'exclusió social.