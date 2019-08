El Govern planteja implantar un Salari Mínim català

El vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dijous que des del seu departament ha encarregat començar els tràmits per implantar un Salari Mínim de referència a Catalunya.









Ho ha dit en la roda de premsa després del Consell Executiu acompanyat de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en què ha assumit que l'establiment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) és competència de l'Estat, però ha argumentat que "aquest país ha superat les limitacions competencials mitjançant l'acord".





Aragonès ha reflexionat sobre que el SMI és igual per a totes les parts de l'Estat, però que el preu de la vida no és el mateix en totes elles, pel que ha ordenat posar en marxa el mecanisme per realitzar el càlcul de quin hauria de ser aquest salari a Catalunya, amb un estudi que comptarà amb els agents socials i que volen presentar en tres mesos: "el que no fa l'Estat ho farem les institucions catalanes mitjançant l'acord".