Catalunya, una de les comunitats que supera la regla de despesa en matèria farmacèutica i sanitària

Els ministeris de Sanitat i Hisenda han enviat cartes als governs de 11 comunitats autònomes, entre elles Andalusia i Catalunya, per advertir-los que han superat la taxa de referència de la regla de despesa en matèria farmacèutica i sanitària, segons fonts ministerials.









Totes aquestes CCAA estan adherides a l'instrument de sostenibilitat de l'article 113 de la Llei General de Sanitat, que fixa que la variació interanual de la despesa farmacèutica, tant hospitalari com en productes farmacèutics i sanitaris per receptes mèdiques o ordre de dispensació, i de la despesa en productes sanitaris sense recepta mèdica o ordre de dispensació, "no pot ser superior" a la taxa de referència de creixement del PIB de mig termini de l'economia espanyola, coneguda com a regla de despesa, que el 2017 es va situar en el 2,1 per cent , el 2,4 per cent en 2018 i en el 2,7 per cent en 2019.





Quan se superi el límit previst, la comunitat autònoma "no podrà aprovar la cartera de serveis complementària" i "no podrà prestar serveis diferents de la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut".





A més, es fixa que el seu accés al repartiment de recursos econòmics de l'Estat en matèria de sanitat estarà subjecte a informe favorable d'Hisenda. Així, l'autonomia ha d'aplicar "mesures de millora de l'eficiència i sostenibilitat".





Fonts ministerials, però, precisen que l ' "únic" objectiu de la missiva ha estat "comunicar a aquestes comunitats que s'ha incomplert aquesta eina de sostenibilitat, i se'ls cita a presentar propostes per millorar l'eficàcia en aquesta àrea".





A 2019, 11 DE LES 12 COMUNITATS AUTÒNOMES SUPEREN LA REGLA DE DESPESA





D'acord a xifres aportades per Hisenda, 11 de les 12 comunitats autònomes acollides a l'instrument de sostenibilitat van superar la regla de despesa farmacèutica i sanitari en 2017. Andalusia (2,4%), Aragó (2,4%), Astúries (3, 6%), Illes Balears (4,7%), Canàries (3,3%), Cantàbria (3,8%), Castella-la Manxa (3,2%), Catalunya (3,3%), Extremadura ( 2,3%), Galícia (4,7%) i Múrcia (2,7%) van superar la taxa de variació interanual, fixada en 2,1 per cent per Hisenda. Només va complir Comunitat Valenciana (2,1%).





Madrid (3,7%), Castella i Lleó (3,8%) i Navarra (3,2%) també van superar aquesta xifra, però no estaven dins de cap mecanisme de finançament especial de l'Estat, per la qual cosa no tenien obligació de respectar el mecanisme de sostenibilitat. Les altres dues CCAA exemptes, País Basc (0,3%) i La Rioja (-2,1%), igualment es van mantenir dins de les dades marcades per Hisenda tot i estar fora del control.





En 2018, amb un límit en el 2,4 per cent, el van incomplir Andalusia (5,6%), Aragó (2,6%), Illes Balears (7,1%), Canàries (7,8%), Cantàbria (4,6%), Castella i Lleó (4,7%), Castella-la Manxa (4,1%), Catalunya (4,7%), Extremadura (2,7%), Galícia (5%), Múrcia (3,1%), la Rioja (4,2%) i Comunitat Valenciana (5,1%). Només Astúries (1,8%), que sí que formava part del grup de CCAA dins del finançament especial, i País Basc (2,2%), van respectar els límits. Novament, Madrid (4,7%) i Navarra (4,4%) es van excedir, però no estaven obligades al seu compliment.





A maig de 2019, amb un 2,7 per cent de límit, totes les comunitats autònomes dins d'aquesta correcció, excepte Extremadura (2,3%), estan ja per sobre: Andalusia (3,3%), Aragó (4, 1%), Astúries (3,0%), Illes Balears (7,1%), Canàries (5,6%), Cantàbria (4,6%), Castella-la Manxa (4,8%), Catalunya ( 7,0%), Galícia (3,0%), Múrcia (3,5%), la Rioja (3,3%) i Comunitat Valenciana (4,8%). Castella i Lleó (2,3%), Madrid (5,7%), País Basc (1,9%) i Navarra (3,6%) no són al fons de finançament en aquest any.