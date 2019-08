Carlos Prieto: "L'Oceà Pacífic va ser, al segle XVI, el mar espanyol"

La tasca de qualsevol investigador exigeix, a més de bon coneixement de l'àmbit de què tracti, d'una indubtable honestedat professional. Condició aquesta última que malauradament no es dóna en tots els casos. Així ho denuncia Carlos Prieto en el seu llibre «El Océano Pacífico. Navegantes españoles del siglo XVI»que reedita El Llibre de Butxaca (Alianza Editorial) en recordar el silenci de certs historiadors sobre el protagonisme hispà en la descoberta dels Mars del Sud i de les seves rutes.









"Quan les exploracions posteriors de la Terra Ferma d'Amèrica van arribar a desfer l'error de Colom, tot l'esforç de la corona espanyola va ser trobar a través del continent algun pas que fes factible l'arribada a les illes del pebre, la canyella i el clau "diu l'autor, que detalla el procés que es va desenvolupar a partir del descobriment per Basc Núñez de Balboa, des de la riba occidental de l'istme de Panamà, dels Mars del Sud en 1513. a partir de llavors van començar les navegacions per aquell immens mirall d'aigua, ajustant-se al repartiment que l'orbe terraqüi havien fet Espanya i Portugal com a conseqüència de les Butlles alexandrines i del tractat de Tordesillas.





En tal tasca distingeix tres cicles. El primer el va iniciar Magallanes (1529-1522), qui va aconseguir creuar l'estret que hauria de portar el seu nom i va arribar a aquests Mars, als quals va batejar com Oceà Pacífic, però va morir a l'illa de Sant Llàtzer i va ser substituït Elcano, que va culminaria la primera circumnavegació del planeta. El van seguir les expedicions de García Jofre de Loaisa (1527-1529) i d'Álvaro de Saavedra (1527-152), que van arribar a les Moluques i Hernando de Grijalba (1536-1537) que va naufragar a Nova Guinea.





El segon cicle es va proposar l'ocupació de les Filipines i l'establiment d'una línia regular amb l'Amèrica espanyola, el que implicava possibilitar el tornaviaje. En aquesta etapa inclou Prieto les expedicions de Ruy López de Villalobos (1542-1545), que va travessar les Carolines i les Marshall i va aconseguir Mindanao; i la de Legazpi (1564-1565), que va conquistar l'arxipèlag filipí i va aconseguir, gràcies a Urdaneta, establir en 1565 el camí de tornada fins a Acapulco, el que va permetre la comunicació de la metròpoli amb la llunyana colònia asiàtica durant tres segles.





El tercer cicle va estar marcat per la recerca de la Terra Australis. Ho va intentar Mendaña i Neira que va descobrir les illes Salomó (1567-1569) i les Marqueses (1595-1596) i Pedro Fernández de Quirós (1605-1607), que va arribar a les Noves Hèbrides, a les quals va batejar com Austràlia de l'Esperit Sant , i al retorn la nau al comandament de Luis Vaz de Torres va creuar l'estret situat entre Nova Guinea i Austràlia, que avui porta el seu nom. A això cal afegir l'ocupació en el XVII de les illes Mariannes, Carolines i Palaos, el que permet concloure a l'autor que «l'Oceà Pacífic va ser el mar espanyol del segle XVI».





L'únic europeu no espanyol que va navegar pel Pacífic aquest segle va ser el pirata Drake (1577-1580).





Prieto es lamenta de la "reiterada i generalitzada postura dels historiadors anglosaxons -no per sabuda menys lamentable- d'ignorar, silenciar o tergiversar deliberadament pel que fa a les grans proeses descobridores d'Espanya" i culpa d'això particularment a A. Sharp, tot i que també destaca l'honestedat d'altres autors, com Alejandro Humboldt i Donald B. Brand.