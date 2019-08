Moren un centenar de persones ofegades en espais aquàtics al juliol

Un total de 94 persones van morir durant el mes de juliol per ofegament en espais aquàtics a Espanya, el que el col·loca com el mes que més morts ha registrat en els dos últims anys ia una sola víctima d'igualar la pitjor xifra de l'últim quinquenni, segons les dades provisionals de l'Informe Nacional de Ofegaments (INA) de la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme (RFESS).









D'acord amb aquestes xifres, entre l'1 de gener i el 31 de juliol han perdut la vida en espais aquàtics espanyols 232 persones, gairebé un 25 per cent més que en el mateix període de l'any anterior, en què s'havien comptabilitzat 186 morts.





L'augment de morts al juliol de 2019 respecte al de 2018 ha estat de gairebé el 56,7 per cent, amb 34 víctimes mortals per sobre de les seixanta que es van donar fa un any.





A falta de tancar "diversos casos que estan en recerca", les dades han col·locat a juliol de 2019 com el segon pitjor mes en morts en les últimes 55 mensualitats, és a dir, des que al gener de 2015 la Reial Federació Espanyola de Salvament i socorrisme va començar a recopilar aquestes xifres.





Més de la meitat dels morts per ofegament al juliol, 49 de les 94 persones (52,13%), tenien entre 45 i 74 anys, percentatge que se situa en el 48,8 per cent si es computa la totalitat de l'any. Aquells que tenien 75 o més anys representen una de cada cinc morts, 18 d'elles al juliol, el 19,15 per cent aquest mes i el 20,7 en el global del que va de 2019.





En conjunt, set de cada deu defuncions es donen en majors de 45 anys, mentre que en menors de 18 anys es van registrar sis morts al juliol (6,4%), per sota del 8,6 per cent que s'ha computat en els set primers mesos de l'any. La franja horària que va agrupar més morts al juliol és de les 10 a les 20 hores, amb gairebé vuit de cada deu, 4,4 punts per sobre de la mitjana de l'any fins ara, que és del 75,4 per cent.





Durant juliol, set de cada deu casos es van donar en espais aquàtics sense vigilància, bé perquè no estava acordada per a la instal·lació o perquè la mort lloc fora de l'horari de cobertura, i la meitat de les morts (54%) es van produir en platges, catorze punts per sobre de la mitjana que es porta a l'any: el 17 per cent en rius, el 9 per cent en piscines i el 20 per cent en un conjunt d'espais que s'agrupen sota la denominació d''altres', en els que s'inclouen ports, canals, pous o mar obert.





COMUNITATS AUTÒNOMES





El sexe i la nacionalitat de les 94 persones mortes al juliol pràcticament no varien els paràmetres que es vénen donant al llarg de 2019, amb un perfil que se situa en un home (78%) de nacionalitat espanyola en el 76 per cent dels casos.





Al mes de juliol, cinc comunitats autònomes van patir sis de cada deu morts per ofegament en els espais aquàtics espanyols: Comunitat Valenciana amb setze morts, Catalunya amb catorze, Castella i Lleó amb onze, i Andalusia i Galícia, que van sumar nou cadascuna. Quatre d'aquests territoris, al costat de Canàries, reuneixen 132 dels 232 morts fins el 31 de juliol (56,9% del total), amb 29 morts a Comunitat Valenciana (12,5%), per davant d'Andalusia i Catalunya amb 27 defuncions i el 11,6 per cent en cada cas; Galícia, amb 26 i el 11,2 per cent; i Canàries, amb 23 i el 9,9 per cent.





La segueixen Castella i Lleó, amb 21 víctimes mortals i el 9,1 per cent; Regió de Múrcia (12, 5,2%), Aragó, Astúries i el País Basc (11 i 4,7%, en cada comunitat); Cantàbria (10, 4,3%); Illes Balears (6, 2,6%); Extremadura i la Rioja (5, 2,2%, cadascuna); Castella-la Manxa (4, 1,7%) i Comunitat de Madrid i Navarra (2, 0,9%, en cada territori). Per contra, no s'han registrat ofegaments mortals en els espais aquàtics de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.