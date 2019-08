El RCD Espanyol passa a la tercera ronda de l'Europa League després de complir a Islàndia

L'Espanyol va complir amb el seu primer obstacle per jugar l'Europa League després de confirmar aquest dijous amb un 1-3 i un global de 7-1 el seu favoritisme sobre el Stjarnan FC, una visita a Islàndia que va servir als de David Gallego per accedir a la tercera ronda prèvia de la Lliga Europa, on es mesuraran amb el Lucerna suís.













Els gols d'Adrià Pedrosa, Borja Iglesias i Facundo Ferreyra li van donar una tranquil·litat afegida al quadre català, que arribava a la cita amb un 4-0 d'avantatge pràcticament impossible de perdre.





Malgrat tot, un penal de Javi López li va donar opcions a l'equip islandès a igualar el matx però, el tret de Halldórsson va sortir desviat. El tancament definitiu de l'eliminatòria, si és que algú a Islàndia encara tenia esperances, el va posar Borja Iglesias amb el 0-2, després d'una bona passada a profunidad de Víctor Sánchez.





El 0-3 ho va aconseguir Ferreyra, que ha començat com un tret la pretemporada i, finalment, l'equip del nord d'Europa va aconseguir el gol de l'honor i es va poder acomiadar, almenys, donant-li una lleu alegria als seus aficionats amb un gol de Sigurdsson.



Aquesta eliminatòria permet Gallego provar i l'Espanyol créixer amb l'al·licient de confirmar el retorn periquito a Europa 12 anys després. Sense minuts per Granero o Darder, el tècnic dels de Barcelona va donar entrada com a refresc per a Iturraspe, Puado i Lei Wu, pensant ja en el Lucerna de la setmana que ve, la penúltima ronda per ser a la fase final de grups.