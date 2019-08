Dani Alves tanca el seu futur i fitxa pel Sao Paulo

Dani Alves, de 36 anys d'edat, es converteix en nou jugador de Sao Paulo brasiler per a les pròximes tres temporades, fins al desembre de 2022, tal com va informar el propi club.









"És irreal, però ell està al club del seu cor: benvingut, Daniel Alves!", Va dir en el seu perfil oficial de 'Twitter' el Sao Paulo, el segon equip del Brasil en la carrera del defensa, que va començar al badia del Brasil abans de posar rumb a 2002 a Europa per jugar al Sevilla.





Dani Alves, de 36 anys, estava sense equip des que decidís no continuar al Paris Saint-Germain francès, on ha jugat en les dues últimes campanyes. El lateral es va proclamar aquest passat mes de juliol campió de la Copa Amèrica amb el Brasil, el seu títol número 40, rècord històric. Més de la meitat (23) van ser en el seu pas de vuit temporades pel FC Barcelona, després del que va jugar un any a la Juventus italiana.









"Dani Alves és l'encarnació del que aquesta directiva imagina per al Sao Paulo. Un dels principals jugadors del món i reconegut per la seva immensa professionalitat, la seva ferotge determinació i la seva set infinita de títols (...) Sao Paulo guanya en tots els fronts possibles ", va assegurar el president del club, Carlos Augusto de Fangs i Silva, en un comunicat.