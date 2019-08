Sánchez marca distàncies amb Podemos després de la seva trobada amb el Rei

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que ell coincideix amb el Rei en la percepció que els espanyols no volen una repetició electoral, i ha assegurat que ell treballarà per a aconseguir formar govern, encara que ha reconegut que, després de les negociacions fallides amb Unidas Podemos, entre aquests i el PSOE hi ha una "desconfiança" que és "recíproca".









Així ho ha afirmat en una breu compareixença després de reunir-se amb Felip VI en el Palau de Marivent, a Palma de Mallorca. Han estat les primeres paraules de Sánchez des que el cap d'Estat va manifestar públicament que el millor seria trobar una solució abans que s'hagin de convocar eleccions. Segons el parer del líder socialista, el Rei va expressar "amb molt d'encert" el que volen la gran majoria d'espanyols.





Sánchez ha incidit en la seva obstinació a formar "un govern progressista que no depengui de l'independentisme", per a això ha reclamat l'abstenció de PP i de Ciutadans i els ha acusat de bloquejar l'única opció de govern possible "per un interès absolutament partidari, que res té a veure amb l'interès general".





DÓNA PER REBUTJAT EL GOVERN DE COALICIÓ





Amb Podemos, ha dit, podria negociar-se una fórmula com la que existeix a Portugal --un acord programàtic--, "un acord d'investidura o de legislatura", però no una coalició de govern, perquè els de Pablo Iglesias ja la van rebutjar.





En aquest punt, ha recordat a Iglesias que el seu argument per a insistir en la coalició era la seva "suposada desconfiança" en el PSOE com a governant i li ha advertit que, de tant sentir-li-ho, ha acabat per desconfiar ell de Podemos també. "És recíproca aquesta desconfiança, i màximament quan la investidura va fallar", ha reblat.





D'altra banda, ha acusat a Unidas Podemos de pretendre crear "dos governs en un i no un cohesionat i plural, i ha opinat que les declaracions recents dels seus dirigents demostren que això no ha canviat.





No obstant això, ha evitat respondre a la pregunta de si es penedeix de la seva 'no és no' a Mariano Rajoy en 2016 o si continua pensant, com llavors, que pot governar un líder que no sigui el més votat. En el seu lloc, ha optat per dir que entri PSOE i PP existeix la "diferència significativa" que el PSOE "sempre ha assumit la seva responsabilitat" mentre que Rajoy en 2016 va declinar l'encàrrec del Rei per a no afrontar una investidura fallida.





Ara, ha dit, ell demana al PP responsabilitat tenint en compte que no és possible un govern alternatiu a un liderat pel PSOE. Quan plantegen "altres opcions", ha dit, els 'populars' estan deixant clar que no donaran suport a un govern socialista, i per tant "el que estan fent és abocar al país a una repetició electoral, que és una tremenda irresponsabilitat".





Convençut que els ciutadans volen un govern que no depengui de l'independentisme, ha deixat clar que no està en els seus plans parlar amb ERC ni amb JxCat per a la investidura, sinó que se centrarà en fer-ho amb els líders de les "tres grans forces" que "veritablement tenen la clau per a desbloquejar": Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Pablo Casado (PP) i Albert Rivera (Ciutadans), de qui espera que "en aquesta ocasió, es digni" a parlar amb ell.