La Caixa de Solidaritat paga dos milions i evita l'embargament a Mas

La Caixa de Solidaritat impulsada per entitats sobiranistes ha pagat els 2 milions d'euros pendents per cobrir la condemna imposada pel Tribunal de Comptes l'expresident de la Generalitat Artur Mas, els exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau, i l'exalt càrrec Jordi Vilajoana per l'organització del 9N.





Segons han informat en un comunicat, en fer efectiu el pagament d'aquesta quantitat s'evitarà l'execució de l'embargament de les propietats dels acusats, que ja havien pagat 2,9 milions i que tenien els seus pisos embargats, i tanquen un dels primers episodis judicials assumits per aquesta caixa solidària, una "mostra clara, una més, de la repressió" a la qual estan sotmesos per voler votar sobre el futur.





Han lamentat que un "òrgan administratiu anomenat tribunal", en al·lusió al Tribunal de Comptes, va imposar una condemna per malversació pel 9N de 4.988.620,11 euros per organitzar la consulta independentista el 9 de novembre de 2014, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) havia absolt per aquest delicte.





La Caixa de Solidaritat ha dipositat els diners pendents per aixecar els embargaments dels càrrecs i excàrrecs de la Generalitat processats pel Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, per l'organització de l'1-O, que va fixar una fiança de 5,8 milions d'euros .

















Mas està inhabilitat per exercir qualsevol càrrec públic fins el 21 de febrer de 2020, Joana Ortega fins el 19 d'octubre de 2019, i Rigau ja va complir la seva condemna d'inhabilitació, després de ser condemnats pel TSJC.





L'expresident de la Generalitat Artur Mas, acompanyat de les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, ha agraït aquest divendres a la Caixa de Solidaritat que hagi cobert la condemna del Tribunal de Comptes de gairebé 4,9 milions d'euros pel 9N i l'ha enaltit com una mostra de la "unitat imprescindible" de l'independentisme.









En una roda de premsa als jardins del Palau Robert, acompanyat també del diputat de JxCat al Parlament Eduard Pujol, Mes no ha volgut entrar en la polèmica per la unitat de l'independentisme en la pròxima Diada, però ha citat la Caixa de Solidaritat com a exemple d'aquesta unitat, perquè persones anònimes han aportat "sense mirar sigles".





Mas ha anunciat que presentaran un recurs davant el Tribunal Suprem contra la sentència, "una injustícia manifesta", i ha indicat que encara no s'ha aixecat l'embargament dels seus habitatges, encara que confia que es faci en les pròximes setmanes.