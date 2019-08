Una dona xiularà la Supercopa d'Europa masculina

La col·legiada francesa Steéhanie Frappart farà història en el futbol després de ser designada avui per la UEFA com l'encarregada d'arbitrar la final de la Supercopa d'Europa entre el Liverpool i el Chelsea, que es disputarà el proper 14 d'agost a Istanbul.









"La UEFA està obrint nous camins en nomenar a Stéphanie Frappart per arbitrar la Supercopa de la UEFA el 14 d'agost. Aquesta serà la primera vegada que una àrbitra es faci càrrec d'un gran esdeveniment de la competició masculina de la UEFA, en un duel que es considera l'inici de la nova temporada ", ha indicat l'organisme en la seva pàgina web.





Frappart és una de les àrbitres més reputades del futbol femení i amb experiència en les grans cites, com la final del Mundial de França entre els Estats Units i els Països Baixos.





A més, no serà la primera vegada que dirigeixi un partit masculí, ja que es va convertir en la primera col·legiada que va xiular un partit de la Ligue 1, el Ameins-Estrasburg el passat mes d'abril. Aquest curs ha estat ascendida de forma permanent a la Ligue 1





De totes maneres, la col·legiada de 35 anys no és la primera àrbitra assignada a un partit masculí de la UEFA, un honor que va ser per a la suïssa Nicole Petignat quan va dirigir partits de la fase de classificació de la Copa de la UEFA entre 2004 i 2009 .





"EL FUTBOL FEMENÍ NO TÉ LÍMITS"





"He dit en moltes ocasions que el potencial del futbol femení no té límits i estic encantat que Stéphanie Frappart hagi estat nomenada per arbitrar la Supercopa de la UEFA d'aquest any al costat de les àrbitres assistents Manuela Nicolosi i Michelle O'Neal", va declarar el president de la UEFA, Aleksander Ceferin.





L'eslovè va recordar que li donen "la màxima importància al desenvolupament del futbol femení en tots els àmbits". "Espero que l'habilitat i la devoció que Stéphanie ha demostrat al llarg de la seva carrera per assolir aquest nivell serveixi per inspiració a milions de nenes i dones de tot Europa i els demostri que no hauria d'haver barreres per assolir el somni que cada un té ", va afegir.





Per la seva banda, el principal responsable d'arbitratge en l'organisme continental, l'italià Roberto Rosetti, va elogiar la capacitat de la francesa com àrbitra i va dir que "es mereix plenament" l'oportunitat de supervisar un partit de tan alt nivell.





"Stéphanie ha demostrat al llarg dels anys que és una de les millors àrbitres, no només d'Europa, sinó de tot el món. Té la capacitat d'arbitrar en un gran escenari, com va demostrar a la final del Mundial femení aquest any. Espero que aquest partit a Istanbul li proporcioni encara més experiència a mesura que vagi entrant en la cúspide de la seva carrera arbitral ", ha subratllat.