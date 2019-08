Una de cada quatre persones és portadora del bacteri de la tuberculosi

Una de cada quatre persones al món porta el bacteri de la tuberculosi (Mycobacterium Tuberculosi) en el cos, segons un nou estudi de l'Hospital Universitari de Aarhus i la Universitat d'Aarhus (Dinamarca).





La malaltia afecta més de 10 milions de persones cada any i mata fins a 2 milions, convertint-la en la més mortal de les malalties infeccioses.









L'estudi, publicat a la revista 'European Respiratory Journal', revela que molts estan infectats amb el bacteri de la tuberculosi sense haver malaltia activa, més denominat com tuberculosi latent.





Els investigadors han desenvolupat un nou mètode per descriure la presència d'infecció de tuberculosi latent. Han revisat 88 estudis científics de 36 països diferents i, sobre la base d'aquesta evidència epidemiològica, han estimat una prevalença també en aquells països on no hi ha estudis disponibles. A més, han calculat la prevalença global aproximada.





Aquesta investigació subratlla que serà "extremadament difícil" eliminar la tuberculosi per 2035, que és l'objectiu de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). En qualsevol cas, insisteixen que aquesta fita no es pot assolir "sense tractar la gran incidència de tuberculosi latent, ja que totes les persones infectades corren el risc de desenvolupar la malaltia activa de la tuberculosi més tard en la vida", recorda un dels autors, Christian Wejse.





Anteriorment, s'ha estimat que entre un terç i un quart de la població mundial tenen tuberculosi latent, però el nou estudi, que s i basa en proves en 351.811 persones, indica que està entre un cinquè i un quart, depenent del mètode de prova utilitzat.





Per tant, l'estudi documenta una incidència significativa d'infecció de tuberculosi en el món actual, tot i que lleugerament inferior al que es pensava anteriorment.